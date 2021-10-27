Jandarma bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman? JGK 2021 Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden yapılır?

Jandarma Teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı kadrolarına sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından başvuru yapmak isteyenler yoğun şekilde Jandarma bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden yapılır? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

JANDARMA BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sözleşmeli bilişim personeli alımı ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;