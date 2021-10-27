Son dakika: Dikkat çeken Fatih Terim ve Vitor Pereira sözleri! ’8 de kapanır 18 de söylemi...’

SORU: Ligde 10 haftayı geride bıraktık, Trabzonspor lider durumda. Geride kalan süreye bakarsak şampiyonluk ışığını yakabilecek bir takım ya da takımlar var mı? Performanslarla ilgili genel düşünceniz nedir?

BÜLENT TİMURLENK: 4 Büyük her sezon şampiyonluk iddiasıyla başlar ama 10 hafta geride kaldığında bu ışığı veren takımlar Trabzonspor ile Beşiktaş. 38 haftalık bir ligde yarış ancak 30. haftadan sonra alevlenir. Alanyaspor, Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor gibi takımların performansına da bakarsak sadece derbi kazanarak mutlu sona ulaşılabilecek bir sezon değil.