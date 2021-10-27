Son dakika: Dikkat çeken Fatih Terim ve Vitor Pereira sözleri! ’8 de kapanır 18 de söylemi...’

Son dakika...Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 10 haftası geride kalan ligin zirvedesinde Trabzonspor yer alıyor. Bordo-mavili takım 10 haftada 24 puan toplayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Beşiktaş ise ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek 20 puana yükseldi ve 19 puanlı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar ise 17 puanla liderlin 7 puan gerisinde kaldı.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, ligin 10 haftalık dilimini Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarları; Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken değerlendirdi. Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı, zirve yarışındaki rekabet nefes kesti. Kanarya'da Pereira tartışılırken Sergen Yalçın, Kartal'ı uçurdu. İşte SABAH SPOR yazarlarının görüşleri...
SORU: Ligde 10 haftayı geride bıraktık, Trabzonspor lider durumda. Geride kalan süreye bakarsak şampiyonluk ışığını yakabilecek bir takım ya da takımlar var mı? Performanslarla ilgili genel düşünceniz nedir?
BÜLENT TİMURLENK: 4 Büyük her sezon şampiyonluk iddiasıyla başlar ama 10 hafta geride kaldığında bu ışığı veren takımlar Trabzonspor ile Beşiktaş. 38 haftalık bir ligde yarış ancak 30. haftadan sonra alevlenir. Alanyaspor, Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor gibi takımların performansına da bakarsak sadece derbi kazanarak mutlu sona ulaşılabilecek bir sezon değil.
Hamsik ve Pjanic'in tecrübe ve kaliteleriyle takımlarına kattıkları ortada. F.Bahçe'nin bu konuda Mesut'tan beklentisi var ama Mesut ortalıkta yok. G.Saray ise iki sezondur iyi bir 6 numara almayarak 7 puan geriye düştü.
'8 de kapanır, 18 de kapanır', Trabzon ve Beşiktaş'ın varlığına bakarsak pratiği pek mümkün görünen bir söylem değil. Sezon uzun, bazen 1-2 sakatlığın maçların kaderine direkt etki ettiği bir ortamda büyük harfli cümleler kurmamak lazım. Ancak Trabzonspor'un sol bek sancısı, F.Bahçe'nin diziliş ve oyun analiz konusu, Beşiktaş'ın da yaşadığı çift haneli sakatlık sayısı geride kalan 10 haftanın satır başları.
GÜRCAN BİLGİÇ: Lige doğru kadrolarla başlayan iki takım var; Trabzonspor ve Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi için yaptığı transferlere rağmen sahada umduğunu bulamayan Beşiktaş'ın kadrosu, Süper Lig için iddiasını koruyor. Ama Avrupa kulvarı zorludur ve dönüşlerinde bizim takımlarımız sıkıntılar yaşar.
Devre bitine kadar Beşiktaş bunları görecek. Trabzonspor'un son galibiyeti tam bir planlama eseri. Sakatlıklarına rağmen kazanmayı başardılar. Gervinho'nun neden transfer edildiğini bu maçta herkes anlamıştır. Ustalık başka bir şey. Ama Trabzonspor'un da yerli rotasyonu problemli. O da puanlar kaybedecek. Yani; ligin bize anlatacak daha çok hikâyesi var.
KULÜBEYİ GÜÇLENDİRMELİ
ALİ GÜLTİKEN: Şu anda takımların aldıkları puanların yanında genel seviyelerine baktığımızda Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıkıyor. Hem kadroları oturmuş vaziyette hem de oyunları çok güçlü. Diğer rakiplerine oranla çok önde görünüyorlar. Bunun yanında daha sorunsuz takımlar. İstikrarlarını sezon sonuna kadar götüreceklerini söyleyebiliriz.
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor lider ama sezon başındaki etkili oyununda bir düşüş yaşıyor. Göztepe önünde iyi oynamayan bir Trabzonspor vardı. Gervinho'nun kaliteli vuruşuyla maçı sadece kazandı. Ocak ayına kadar Abdullah Avcı, elindeki kadroyu sağlam tutabilirse zirveden kopmaz, yapabileceği takviyelerle de takımını güçlendirir. Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Bakasetas gibi oyuncuların yerini dolduracak isimler kulübede yok. Ayrıca Göztepe önünde Trabzonspor, Bakasetas'ın yokluğunu fazlasıyla hissetti.
'F.BAHÇE'DE YA OYUN DEĞİŞECEK YA DA HOCA'
SORU: Fenerbahçe'de Pereira tartışılmaya devam ediyor. İlk defa onuncu haftada taraftar da isyan etti. Portekizli teknik adam yoluna ne kadar devam edebilir?
ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe'nin sorunu yalnızca Pereira değil. Camianın kafası karışık. Sorumlunun teknik adam mı, yönetim mi olduğu konusunda git-gel yaşıyorlar. Pereira'nın oyun seçimi yanında, Pereira'nın teknik direktör olarak seçilmesi de ayrı bir tartışma.
F.Bahçe iyi bir kadroya sahip ama oyun hâlâ oturmadı. Konu yalnızca üçlü savunma değil. Bunu tercih ettiğiniz zaman orta alan ve forvet yerleşiminde sorun ortaya çıkıyor ve elinizdeki bu kadar yıldız oyuncunun performans olarak kullanılamadığı bir sonuca bağlanıyor. Ya oyuncuların buraya daha fazla uyumu sağlanacak ya da sistem değişecek. Bunlar değişmezse puan kayıplarıyla beraber teknik direktör konusu çok daha büyük soru işareti haline gelecek.
GÜRCAN BİLGİÇ: Coşkuyla oynayan bir takım var. Ama sahadaki problemleri çözecek kalite kulübede oturuyor. Pereira ne kendi takımını ne de rakipleri anlayabilmiş. Oyuncu değiştirmekle oyunu değiştirmek farklı şeyler.
Bunun da farkında değil ama en kötüsü hayali yok. "Avrupa Kupası'nı mı kazanacaktık?" diyerek zayıf takım karşısındaki beraberliği açıklamaya çalışmak F.Bahçe hocasının jargonu olamaz. Bu takım için yetersiz.
KOÇ SARI KART GÖSTERDİ
BÜLENT TİMURLENK: Pereira'nın ilk döneminde de benzer söylemleri vardı. 7'den 70'e her F.Bahçe taraftarı kulübünün tarihini, yaptığını, yapamadığını ezbere biliyor. Taraftarla empati kurmak için romantik söylemler ya da puan kaybedilmiş bir maçtan sonra bir sonraki maçı işaret etmek yerine tabelada sonuç alacaksınız.
"F.Bahçe, Avrupa Ligi'ni kazanacak kadroya sahip değil" demek teknik direktörün işi değil. Diziliş tercihi, oyuncu değişiklikleri kadar Pereira geldikten sonra yapıan transferlerin Meyer, Crespo, Diego gibi isimlerin F.Bahçe kalibresinde oyuncular olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Romantizm ile realizm arasındaki fark budur.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'nın üçlü sistemde ısrar etmesi sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Alanya karşısında değişiklik yaparken oyuncuların yerleriyle oynaması takımın oyun hafızasına zarar verdi. Özellikle maçtan sonra Başkan Ali Koç'un, "Şampiyon olabilecek kadroya sahibiz" sözleri artık Pereira'nın üstünde Demokles'in Kılıcı gibi sallanacaktır. Başkan Koç, "İyi oynamıyoruz" diyerek Pereira'ya bir sarı kart gösterdi.