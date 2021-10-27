Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:34 Son Güncelleme: 27.10.2021 16:43

Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Son dakika... Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Son dakika...Süper Lig kulüplerinin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Artan hakem hatalarının ardından böyle bir karar alan Tatlı'nın yerine gelen isim de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu

ÜYELER
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle: ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni sezon bölüm izle ekranı
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?
Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?
EDHO ne zaman başlıyor ve yeni bölüm hangi gün? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Son dakika: Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Newcastle United’a gidiyor! Dünyanın en zengin kulübü hocasını buldu…
SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri adeta birbirine girdi! 'Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım'
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?
Son dakika haberleri: MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış! SABAH dev operasyonu duyurmuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA