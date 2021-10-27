Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 26 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama!
Giriş Tarihi: 27.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 27.10.2021 07:16

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 26 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 26 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama!

Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranı ile milyonlarca şans oyunu severin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz çekilişlerde ikramiyenin devrettiği bilinirken ikramiyenin 50 Milyon TL'yi aştığı biliniyor. "26 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları ise çekilişin saatinin yaklaşmasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. İşte Milli Piyango (MPİ) canlı yayını ile 26 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...

50 Milyon TL'yi aşan devreden büyük ikramiyesi ile bu akşam çekilecek olan Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severler ikramiyenin büyümesiyle birlikte bu oyuna büyük ilgi gösteriyor. Bu noktada ise "26 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MPİ bilet sorgulama ekranı ile vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri aşağıda yer alan linkte olacak.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 26 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama!
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