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Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:20 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:28

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim’den kaçan penaltı sonrası flaş karar

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde Mostafa Mohamed'in Cicaldau'dan topu alarak penaltıyı kullanması ve atışı kaçırması teknik direktör Fatih Terim'i çok sinirlenmişti. Tecrübeli teknik adam Selçuk İnan'ı da ilgilendiren flaş bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Derbide Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Alexandru Cicaldau, takımın penaltıcısı olmasına rağmen Mostafa Mohamed atışı kullandı ve Ersin'in kurtarışıyla Beşiktaş kazandı.

Fatih Terim tarafından başta Mohamed ve Diagne olmak üzere tüm takım uyarıldı ve duran toplar tamamen Cicaldau'ya bırakıldı.

24 yaşındaki Rumen oyuncuyu hazırlama görevi ise yardımcı antrenör Selçuk İnan'a verildi.

Selçuk, deneyimlerini aktaracağı Cicaldau'ya idmanlardan sonra ekstra penaltı ve frikik çalışması yaptırıyor.

İTALYAN KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Galatasaray'da bu sezon 3 gol, 1 asist kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, düzenli olarak Romanya Milli Takımı'na çağrılıyor.

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla İtalyan kulüplerinin dikkatini çeken 1997 doğumlu futbolcunun sözleşmesine 25 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulmuştu.

Yönetim, ocak ayında Cicaldau için İtalya'dan gelmesi beklenen teklifleri 10 milyon Euro'nun altında kalması halinde değerlendirmeye almayacak.

FORVETE ÇARE ARANIYOR

Bu arada derbiye Mbaye Diagne ile başlayan Fatih Terim, Senegalli golcüsü etkisiz kalınca Mohamed'i oyuna aldı.

Mısırlı forvet, kaçırdığı penaltıyla yenilgiye engel olamadı. Hem Diagne hem de Mohamed derbi performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı.

İki oyuncusunu da yedek bırakma kararı alan Terim, Gaziantep FK maçında ilk 11'e Halil Dervişoğlu'nu koyacak. İleri uçtaki Halil'e, Kerem ve Morutan destek verecek.

GENÇLİĞİM EYVAH

Öte yandan Vodafone Park'ta ilk derbilerine çıkan Galatasaray'ın genç oyuncuları Berkan (23), Cicaldau (24) ve Morutan (22) beklentilerin uzağında kaldı.

Berkan 13, Cicaldau 9 pas hatası yaparken, teknik direktör Fatih Terim'in kenardan "Ayağa pas yapın. Acele etmeyin ve uzun oynamayın" uyarıları işe yaramadı. Genç yıldızlar baskıyı kaldıramadı.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar
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