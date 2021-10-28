Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tarsus İdmanyurdu’nun yeni Teknik Direktörü Gürses Kılıç oldu
Giriş Tarihi: 28.10.2021 22:26

Tarsus İdmanyurdu’nun yeni Teknik Direktörü Gürses Kılıç oldu

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus İdmanyurdu’nun yeni Teknik Direktörü Gürses Kılıç oldu

TFF 2.’nci lig Beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra, Teknik Direktörlüğe Gürses Kılıç’ı getirdi.

Tarsus İdmanyurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıklarının ardından, bu kez Teknik Direktörlüğe Gürses Kılıç'ı getirmeleri nedeniyle düzenledikleri imza töreninde şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmeden şampiyonluk yolunda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce Tarsus İdmanyurdu'nda 2.5 yıl Teknik Direktörlük yapan Ergün Penbe'yle yollarını ayırdıktan sonra Hüseyin Kalpar'ı Teknik Direktörlüğe getirdiklerini, ancak ondan da istenilen başarıyı yakalayamadıklarını belirten Başkan Kırbıyık, imza töreninde yaptığı konuşmada, başkanlık görevine gelirken Tarsus halkına ve taraftarlara şampiyonluk sözü verdiklerini vurgulayarak, "Takımımızın yeni Teknik Direktörü Gürses Kılıç hocamıza güveniyoruz. Çok sayıda takım çalıştırmış değerli bir hocamız olan Gürses hocamızın başarılı sonuçlar aldıracağına inancımız tamdır. Allah'ın izniyle Tarsus İdmanyurdu'nu da şampiyon yapmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takımımızın şampiyon olması için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun Tarsus İdmanyurdu'muzu şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Yeni Teknik Direktörümüz hayırlı uğurlu olsun. Kendisine güveniyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörlüğüne getirildiği için mutlu olduğunu ifade eden yeni Teknik Direktör Gürses Kılıç ise, "Tarsus İdmanyurdu çok önemli bir camia. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah el ve gönül birliği içinde Tarsus İdmanyurdu'muzu şampiyon yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz başarılı olmak ve Tarsus İdmanyurdu'nu şampiyon yapmaktır. Bunun bilincindeyiz. Bunun için çok çalışmamız gerek. Bunu da futbolcularımız, Kulübün başkanı, yönetimi, basını, taraftarı ve Tarsus halkıyla başaracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve İmza töreninde Başkan Harun Şahin Kırbıyık ile birlikte bazı Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
SON DAKİKA | Yeni asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika: MEB'den flaş karar! Tüm lise öğrencilerini ilgilendiriyor...
SON DAKİKA | Zincir marketlerin oyunu belgelendi: Fahiş fiyatı birlikte belirlediler
Son dakika haberler: Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar
SON DAKİKA | ABD ve YPG/PKK'dan sinsi plan! Türkiye sekteye uğratmıştı: Bu kez Irak sınırına...
Son dakika: Burak Yılmaz'ın tepkisi Fransa'da olay olmuştu! İlk açıklama geldi! "Başkanın önünde..."
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
Bugün bankalar açık mı ve yarım gün mü tatil? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus İdmanyurdu’nun yeni Teknik Direktörü Gürses Kılıç oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA