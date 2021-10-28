Tarsus İdmanyurdu’nun yeni Teknik Direktörü Gürses Kılıç oldu

Tarsus İdmanyurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıklarının ardından, bu kez Teknik Direktörlüğe Gürses Kılıç'ı getirmeleri nedeniyle düzenledikleri imza töreninde şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmeden şampiyonluk yolunda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce Tarsus İdmanyurdu'nda 2.5 yıl Teknik Direktörlük yapan Ergün Penbe'yle yollarını ayırdıktan sonra Hüseyin Kalpar'ı Teknik Direktörlüğe getirdiklerini, ancak ondan da istenilen başarıyı yakalayamadıklarını belirten Başkan Kırbıyık, imza töreninde yaptığı konuşmada, başkanlık görevine gelirken Tarsus halkına ve taraftarlara şampiyonluk sözü verdiklerini vurgulayarak, "Takımımızın yeni Teknik Direktörü Gürses Kılıç hocamıza güveniyoruz. Çok sayıda takım çalıştırmış değerli bir hocamız olan Gürses hocamızın başarılı sonuçlar aldıracağına inancımız tamdır. Allah'ın izniyle Tarsus İdmanyurdu'nu da şampiyon yapmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takımımızın şampiyon olması için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun Tarsus İdmanyurdu'muzu şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Yeni Teknik Direktörümüz hayırlı uğurlu olsun. Kendisine güveniyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörlüğüne getirildiği için mutlu olduğunu ifade eden yeni Teknik Direktör Gürses Kılıç ise, "Tarsus İdmanyurdu çok önemli bir camia. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah el ve gönül birliği içinde Tarsus İdmanyurdu'muzu şampiyon yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz başarılı olmak ve Tarsus İdmanyurdu'nu şampiyon yapmaktır. Bunun bilincindeyiz. Bunun için çok çalışmamız gerek. Bunu da futbolcularımız, Kulübün başkanı, yönetimi, basını, taraftarı ve Tarsus halkıyla başaracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve İmza töreninde Başkan Harun Şahin Kırbıyık ile birlikte bazı Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.