Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 28 Ekim yanı bugün noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişte kazanan rakamlar merakla bekleniyor. Hal böyleyken "28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Devreden büyük ikramiyenin 52 milyon TL'yi aşması da çekilişe olan ilgiyi arttırıyor. İşte Milli Piyango (MPİ) ile 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...