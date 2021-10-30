Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuç ekranı! e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 30.10.2021 07:14 Son Güncelleme: 30.10.2021 07:15

1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuç ekranı! e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuç ekranı! e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenek ile ilgili 1100 TL sosyal yardım başvurusu sorgulamaları sürüyor. Pandemi sürecinde sağlanan yardım parası ihtiyaç sahibi ailelere ödenirken sorgulamalar e devlet üzerinden yapılıyor. Geçen seneye oranla 100 TL artış gösteren pandemi destek parasının devam edip etmediği merak ediliyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuç ekranı ve tüm bilgiler…

1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Salgın sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar sosyal yardım paralarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Devlet tarafından 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve vatandaşların ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuç ekranı

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsin

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuç ekranı! e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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