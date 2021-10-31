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Giriş Tarihi: 31.10.2021 07:01

Igor Tudor büyükleri tek tek devirdi! Hellas Verona'da zoru başarıyor...

Igor Tudor büyükleri tek tek devirdi! Hellas Verona’da zoru başarıyor...

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ile yakaladığı başarının ardından Galatasaray'ın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, sarı-kırmızılılarda başarısız sonuçların ardından takımdan gönderilmişti. Bu sezon ise eylül ayında Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın başına geçen Tudor, İtalya'da adından söz ettiriyor.

Futbolculuk kariyerinde İtalyan devi Juventus'ta uzun yıllar forma giyen ve kulüp efsaneleri arasına adını yazdıran Igor Tudor, teknik direktörlük kariyerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ile dikkat çekmiş ve Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, Dursun Özbek yönetimiyle birlikte maddi yükü oldukça fazla olan kadro ile sezona başlamıştı.

Sarı-kırmızılılarda lige iyi başlayan Hırvat teknik adam, taraftarı tatmin etmeyen oyunun sonunda yerini Fatih Terim'e bırakmıştı.

Galatasaray'ın ardından Udinese ve Hajduk Split gibi takımları çalıştıran 43 yaşındaki Tudor, Hellas Verona öncesi Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapmıştı.

Pirlo'nun görevine son verilmesinin ardından bir başka Serie A ekibi olan Hellas Verona'nın başına geçen genç teknik adam, oynattığı futbolla takdir görüyor.

Son olarak Juventus'u 2-1 mağlup eden Hellas Verona, 15 puana ulaştı ve 7. sıraya oturdu. Bu galibiyetiyle birlikte Tudor, Serie A'da 3 farklı 'kurt' şeklinde tabir edilen deneyimli hocaları mağlup etmeyi başardı.

Igor Tudor, daha önce Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı 3-2, Maurizo Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'yu ise 4-1 geçmişti. Son olarak Allegri'nin başındaki Juventus'u da yenen Tudor için İtalyan basınında övgü dolu sözler kullanıldı.

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Igor Tudor büyükleri tek tek devirdi! Hellas Verona'da zoru başarıyor...
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