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Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:14 Son Güncelleme: 31.10.2021 11:47

Kanser nedeniyle vefat eden FB spikeri Dilay Kemer kabri başında anıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kanser nedeniyle vefat eden FB spikeri Dilay Kemer kabri başında anıldı

Uzun süre kanser tedavisi gören ve geçen sene hayatını kaybeden Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer, mezarı başında anıldı. Dilay Kemer'in annesi ve arkadaşları kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

Spor spikeri Antalyalı Dilay Kemer (32), uzun süredir tedavi gördüğü kansere geçen yıl yenik düşmüştü. Kemer'in cenazesi Konyaaltı ilçesinde bulunan Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedilmişti.

Ölüm yıl dönümünde Kemer'in annesi Serap Sevin Kemer ve arkadaşları genç kızın mezarını ziyaret etti. Anne Sevin Kemer, kızının mezarında bulunan çiçekleri okşayarak sık sık gözyaşı döktü. Arkadaşları ise mezarı güllerle donattı.

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı | Video

Anne Sevin Kemer'in "Canım benim bak kimler geldi. Çok güzel annem. Arkadaşları güller getirmiş. Birazdan gökkuşağı çıkacak. Sen çok seversin" sözleri duygusal anlar yaşattı.

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Kanser nedeniyle vefat eden FB spikeri Dilay Kemer kabri başında anıldı
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