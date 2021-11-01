Altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri an itibariyle merak ediliyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası döviz ve altın kurundaki değişiklik devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metal üzerindeki canlı rakamlar için Kapalıçarşı'ya göz gezdiriyor. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 3.601 TL iken, gram altın 550 liradan güne başladı. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.591,00
SATIŞ: 3.660,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.601,00
SATIŞ: 3.655,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.477,52
SATIŞ: 3.545,83
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.747,00
SATIŞ: 1.811,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 494,01
SATIŞ: 513,12
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 873,00
SATIŞ: 900,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 550,63
SATIŞ: 550,74
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