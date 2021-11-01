Altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri an itibariyle merak ediliyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası döviz ve altın kurundaki değişiklik devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metal üzerindeki canlı rakamlar için Kapalıçarşı'ya göz gezdiriyor. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 3.601 TL iken, gram altın 550 liradan güne başladı. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?