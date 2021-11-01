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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:31 Son Güncelleme: 1.11.2021 08:52

Gervinho'nun yerine ilk aday Cristian Tello! Trabzonspor tarihinde bir ilk...

YUNUS EMRE SEL
Gervinho’nun yerine ilk aday Cristian Tello! Trabzonspor tarihinde bir ilk...

Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığı moralleri bozdu. Bu sezon ligde yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, Beşiktaş derbisinden de iyi bir sonuç alıp şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu göstermek istiyor. Öte yandan bordo mavililerde transfer çalışmaları da devam ediyor. Gervinho'nun yokluğunda kanat oyuncusu almak isteyen Trabzonspor'un ilk hedefi İspanyol Tello!

Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo mavili takımla ilgili son transfer bilgilerini aktardı. Ocak ayında kanat bölgesine bir transfe yapmak isteyen Trabzonspor, arayışlarına başladı. Sezon başında görüşülen Cristian Tello ismi yine gündeme geldi.

TELLO GELİRSE BİR İLK OLACAK

Cristian Tello, Trabzonspor'a transfer olursa bordo mavili takımın tarihindeki ilk İspanyol futbolcu olacak.

Sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak için ocak ayında takıma bir kanat oyuncusu alacak olan Trabzonspor'da gündem Cristian Tello… Bordo-mavililer, sezon başında da istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Real Betis'in İspanyol yıldızı için yeniden girişimde bulunacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şartların uygun olması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi. Daha önce Barcelona'nın bonservisten sahip olduğu yüzde 25'lik pay için 5 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, tekrar şansını deneyecek.

BARCELONA'DA PIŞTİ

La asia'dan yetişen Cristian Tello, Barcelona'da 86 maça çıkıp 20 gol-14 asiste imza atmıştı. 2017'de 4 milyon Euro'ya Real Betis'e giden 30 yaşındaki oyuncu, burada da 114 karşılaşmada 20 gol-7 asistlik performans ortaya koydu.

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Gervinho'nun yerine ilk aday Cristian Tello! Trabzonspor tarihinde bir ilk...
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