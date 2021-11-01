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Giriş Tarihi: 2.11.2021 00:14

Mücver tarifi ve malzemeleri: MasterChef mücver nasıl yapılır? Fırında mücver yapımı ve püf noktaları!

Mücver tarifi ve malzemeleri: MasterChef mücver nasıl yapılır? Fırında mücver yapımı ve püf noktaları!

Ana malzemesi kabak olan ve özellikle çocuklara sebze yedirmek amacıyla yapılan mücver yemeği MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünün ardından araştırma konusu haline geldi. MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmacıların şeflerin beğenisine sunduğu bu lezzet, mücver nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. Kızartma ve fırınlama yöntemiyle hazırlanan mücver tarifi ve malzemeleri yöreye ve pişirme yöntemine göre farklılık gösteriyor. İşte fırında mücver yapımı ve püf noktaları!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mücver hem akşam yemeklerinde hem de beş çaylarında sıkça tercih edilmektedir. Sebze yemeyi sevmeyenler için keyifli bir alternatif olan mücver, programın son bölümünün ardından MasterChef mücver nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. Kabak mücveri olarak da adlandırılan bu lezzetli besin, kızartma yöntemini tercih etmeyenler tarafından fırınlama yöntemiyle de pişirilebiliyor. Fırında mücver yapımı, püf noktaları ile haberimizde. İşte mücver tarifi ve malzemeleri!

FIRINDA MÜCVER TARİFİ

Geniş bir kaba kabakları rendeleyip üzerine yumurtaları ve unu ilave edin. Dereotu, maydanoz ve taze soğanı ince kıyıp kaba ekleyin. Sıvıyağ, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuzunu da koyup harmanlayın. Yağlanmış bir fırın tepsisine harcı boşaltıp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında suyunu çekip üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

FIRINDA MÜCVER MALZEMELERİ

3 adet kabak

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1-2 dal dereotu ve maydanoz

5-6 adet taze soğan

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı sıvıyağ

Tuz

MÜCVER YAPIMININ PÜF NOKTASI

Mücverinizin düzgün olabilmesi ve dağılmaması için rendeledikten sonra sıkıp suyunu çıkartmanız ve bu suyu atmanız çok önemli. Yumurta ve unu koyduktan sonra mücver karışımınız çok katı gözükebilir. Merak etmeyin, 5 dakika dinlendirdikten sonra kıvamı oturacaktır.

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Mücver tarifi ve malzemeleri: MasterChef mücver nasıl yapılır? Fırında mücver yapımı ve püf noktaları!
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