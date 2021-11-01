Mücver tarifi ve malzemeleri: MasterChef mücver nasıl yapılır? Fırında mücver yapımı ve püf noktaları!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mücver hem akşam yemeklerinde hem de beş çaylarında sıkça tercih edilmektedir. Sebze yemeyi sevmeyenler için keyifli bir alternatif olan mücver, programın son bölümünün ardından MasterChef mücver nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. Kabak mücveri olarak da adlandırılan bu lezzetli besin, kızartma yöntemini tercih etmeyenler tarafından fırınlama yöntemiyle de pişirilebiliyor. Fırında mücver yapımı, püf noktaları ile haberimizde. İşte mücver tarifi ve malzemeleri!

FIRINDA MÜCVER TARİFİ

Geniş bir kaba kabakları rendeleyip üzerine yumurtaları ve unu ilave edin. Dereotu, maydanoz ve taze soğanı ince kıyıp kaba ekleyin. Sıvıyağ, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuzunu da koyup harmanlayın. Yağlanmış bir fırın tepsisine harcı boşaltıp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında suyunu çekip üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.