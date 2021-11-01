Son dakika Fenerbahçe haberleri... Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç da tam beş sene sonra aynı kritik kararı alabilir! Fenerbahçe taraftarı özlediği şampiyonluğa ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapsa da hem oyuncu tercihleri hem de oynanan kötü oyun moralleri bozdu. Altay, Valencia ve Luiz Gustavo'nun sakatlıkları da taraftarı düşündürüyor.
Sezon başında Fenerbahçe'ye geldiği gibi sıcağı sıcağına 'Buraya yarım kalan işimi bitirmeye, şampiyon olmaya geldim' diyen Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın hikayesi yine yarım kalabilir.
BAŞKAN ALİ KOÇ PEREİRA İLE HİÇ KONUŞMADI!
Eğer takımın aldığı sonuçlar düzelmezse Vitor Pereira, devre arasını göremeyebilir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Konya maçından sonra Vitor Pereira ile hiç temas kurmadı.
ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ
Fenerbahçe'de üst üste gelen Trabzon, Alanya ve Konya yenilgileri sonrası eleştiri okları teknik direktör Vitor Pereira'yı hedef alırken, gözler yönetime çevrildi. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusu.
Başkan, maç sonu soyunma odasına inip, sergilenen futbolun kabul edilemeyeceğini söyledi ve herkesten toparlanmasını istedi. Koç takımla değil kendi özel uçağıyla Konya'dan İstanbul'a döndü. Pereira'yla en ufak bir temas kurmadı.
KAYSERİSPOR VE GALATASARAY DERBİSİ ÇOK KRİTİK!
Başkan ve yönetimin harekete geçmek için Kayseri maçını bekleyeceği gelen bilgiler arasında. Takımda düzelme görülmezse yeni hoca için arayış başlayacak. Galatasaray derbisindeki olası bir kayıpta ise Portekizli hocanın bileti kesilebilir.
2015-16 sezonunda Fenerbahçe ile ikincilik yaşayan ve ikinci kez göreve gelirken, "Buraya şampiyon olmaya, yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" diyen Pereira, devre arasını bile göremeyebilir.
İHALE KİME KALACAK?
Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını açtı. Mevcut tabloda herkes farklı bir kesime tepki gösteriyor.
İhalenin kime kalacağı merak konusu. Ancak şu gerçek ki, bu görüntüde tepeden tırnağa herkesin payı var:
YÖNETİM: Yaz transfer döneminde taraftara "Kadromuz hemen hemen hazır" diyen Ali Koç, birkaç takviyeyle üst seviyeye ulaşacaklarını ifade etmişti. Ancak yapılan transferlerden Kim Min-Jae dışında düzenli 11 oynayan ve katkı sağlayan isim yok.
VİTOR PEREIRA: Şampiyonluğu tek maçta kaçırmış kadroyu hemen hemen dağıttı. Yeni yapılan transferleri beğenmedi. Hatta Caulker'ı gönderdi.
Ancak aldırdığı isimleri kulübe arkadaşı yaptı. Üçlü savunmadaki ısrarıyla takımın çöküşüne en büyük zemini hazırladı.
MESUT ÖZİL: Sürekli polemik konusu haline geldi. Oyuna girerken veya çıkarken yaptıkları ve vücut dili onun gibi tecrübeli bir isme yakışmadı.
Fenerbahçe kaptanlığı seviyesini iyi yönetemedi. Taraftarın umudu olacakken, hayal kırıklığı oldu.
PEREİRA İÇİN SERT SÖZLER! 'KULÜPTEN İÇERİ SOKMAM...'
Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Pereira'yı sert sözlerle eleştirdi.
'Vitor Pereira, takımında lider oyuncusu olduğunda bile Fenerbahçe'ye şampiyonluk futbolu oynatmadı. Hedef takım, topu rakibe bırakmaz. Sistem ve oyuncular üzerinden yaptığı deneyler de cabası…
Kadro, ne fizik olarak iyi seviyede ne de performans olarak geçen sezonlardan daha iyi. Her şey kötüye gitmiş. Ali Koç'un yerinde olsam beklentileri nasıl karşılayacağını ve neden karşılayamadığını sorar, cevabı dikkatle dinlerdim.
'PEREİRA İLE BU TAKIM GELİŞECEĞİNE İNANMIYORUM'
İkna olduysam devam ederim. Olmazsam vedalaşırım. Performans testlerini yaptırmayan, kendi karnesini saklayan bir hoca var karşısında. Bana kalsa kulüpten içeri sokmazdım ama Fenerbahçe'yi ben yönetmiyorum. Pereira ile bu takımın gelişeceğine-büyüyeceğine de inanmıyorum.'
ALİ GÜLTİKEN: MAKUL OLAN VEDALAŞMAK
'Teknik adam konusunda en önemli şey güven meselesi. Bunun kırıldığı noktada bir şeyleri tamir etmek zor oluyor. Pereira yeni gelen bir hoca olsa belki konu farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama geçmişte de Fenerbahçe'de çalışan ve bilinen bir isim olduğu için artık kredisi fazla değil.
Genel olarak baktığımızda şu anda sıkıntı oyuncu kalitesinde değil, oyun kalitesinde görülüyor. Buradaki ana sebebin de sistemden kaynaklandığı ve oyuncuların buna adapte olamadığı net bir şekilde görülüyor.
Pereira'nın oyuncuları bir şeylere ikna etmesi ve onların da Portekizli'ye güvenme süreci de zor görünüyor. O yüzden vedalaşmak en makul sonuç olabilir. Tabii başka bir sorun da Pereira gittikten sonra yerine kimin geleceği.'