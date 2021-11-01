İHALE KİME KALACAK?

Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını açtı. Mevcut tabloda herkes farklı bir kesime tepki gösteriyor.

İhalenin kime kalacağı merak konusu. Ancak şu gerçek ki, bu görüntüde tepeden tırnağa herkesin payı var:

YÖNETİM: Yaz transfer döneminde taraftara "Kadromuz hemen hemen hazır" diyen Ali Koç, birkaç takviyeyle üst seviyeye ulaşacaklarını ifade etmişti. Ancak yapılan transferlerden Kim Min-Jae dışında düzenli 11 oynayan ve katkı sağlayan isim yok.