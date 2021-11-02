Sana Söz dizisi nerede çekiliyor, çekildiği yer nerde? Sana Söz dizisi çekimleri hangi ilçede ve nerede?

Sana Söz dizisinin çekildiği yerle merak konusu haline geliyor. Nehir Erdoğan Elif isimli bir program sunucusunu canlandırırken öte yandan Erkan Petekkaya ise Cinayet Büro Amiri olan Ömer ile dizide boy gösterecek. "Sana Söz dizisi nerede çekiliyor, çekildiği yer nerde?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Sana Söz dizisinin çekildiği yer ve tümm detaylar...
SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Elif'in kanaldaki çekimleri muhtemelen Star TV de kanal binasında yapılmıştır. Emniyet binasında yer alan Cinayet Büro Amirliği çekimleri İstanbul'da yer alan bir bina da yapılıyor. İstanbul'da yapılan çekimlerde emniyet binası da sıkça görülecek. Yapımda çekimler genel olarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşecek.