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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:02 Son Güncelleme: 2.11.2021 15:55

Tottenham teknik direktörlüğüne Antonio Conte'yi getirdi!

Tottenham teknik direktörlüğüne Antonio Conte’yi getirdi!

Premier Lig ekibi Tottenham, Nuno Espirito'nun gönderilmesinin ardından takımın başına İtalyan teknik adam Antonio Conte'yi getirdiğini duyurdu. İtalyan teknik adamla 1.5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Premier Lig ekibi Tottenham'da Conte dönemi resmen başladı. Portekizli Nuno Espirito'nun gönderilmesinin ardından takımın başına İtalyan teknik adam Antonio Conte'yi getirdiğini duyurdu.

CONTE 1.5 YILLIĞINA ANLAŞMAYA VARDI

Antonio Conte, Tottenham ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Conte daha önce 2016-17 yılında Premier Lig'de Chelsea'yi şampiyon yapmıştı. Conte geçen sezon da Inter'ı Serie A'da şampiyonluğa taşımıştı.

Antonio Conte: Hem oyunculuğumda hem de teknik direktörlüğümde beni farklı kılan tutkumu ve kararlılığımı takıma ve taraftarlara aktarmak için sabırsızlanıyorum.

Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İngiliz kulübü, dün teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son vermişti. İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilen Tottenham, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

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Tottenham teknik direktörlüğüne Antonio Conte'yi getirdi!
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