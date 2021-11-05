Son dakika! KYK burs başvuruları 5 Kasım 2021 Cuma günü başladı. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK burs başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

KYK BURS BAŞVURUSU – KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI! 5 KASIM 2021 CUMA

"Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59'a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim."

KYK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ