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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:58 Son Güncelleme: 6.11.2021 06:09

KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ayın kaçında bitecek?

KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ayın kaçında bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu resmi Instagram hesabı üzerinden KYK burs başvuruları hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. “Başvuruları bugün başlattık.” açıklamasının ardından KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündemdeki önemini koruyor. KYK burs başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. Peki; KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte burs ve kredi başvuru tarihleri 2021-2022!

Son dakika! KYK burs başvuruları 5 Kasım 2021 Cuma günü başladı. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK burs başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

KYK BURS BAŞVURUSU – KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI! 5 KASIM 2021 CUMA

"Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59'a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim."

KYK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER;

Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ayın kaçında bitecek?
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