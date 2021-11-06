Altın fiyatları güncel rakamlara yönelik veriler, 6 Kasım Cumartesi sabahı da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün gram altın 565 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 578 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 509,25
SATIŞ: 528,95
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.703,00
SATIŞ: 3.812,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.706,00
SATIŞ: 3.762,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.578,21
SATIŞ: 3.648,45
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.801,00
SATIŞ: 1.865,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 900,00
SATIŞ: 921,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 565,63
SATIŞ: 565,97