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Giriş Tarihi: 6.11.2021 09:57 Son Güncelleme: 6.11.2021 09:57

Altın fiyatları canlı rakamlar 6 Kasım 2021 Cumartesi: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar 6 Kasım 2021 Cumartesi: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Serbest piyasaların kapalı olduğu Cumartesi günü altın fiyatları alış satış bilgileri merak ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler canlı ve güncel rakamlara yönelik sorgulamalar yapıyorlar. Bu kapsamda; 6 Kasım Cumartesi canlı rakamlara göre; 22 ayar bilezik 509 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 900 liradan işlem görmektedir. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.

Altın fiyatları güncel rakamlara yönelik veriler, 6 Kasım Cumartesi sabahı da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün gram altın 565 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 578 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 509,25

SATIŞ: 528,95

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.703,00

SATIŞ: 3.812,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.706,00

SATIŞ: 3.762,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.578,21

SATIŞ: 3.648,45

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.801,00

SATIŞ: 1.865,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 900,00

SATIŞ: 921,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 565,63

SATIŞ: 565,97

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Altın fiyatları canlı rakamlar 6 Kasım 2021 Cumartesi: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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