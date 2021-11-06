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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Kârlı hafta!

SUAT UMURHAN
Kârlı hafta!

Belçika’da tarih yazan Fenerbahçe ülkeye nefes aldırırken G.Saray’dan beraberlik katkısı geldi. Türkiye 19. sırada 24.500 puanla başladığı haftayı 25.100 puana ulaşıp 18. kapatırken gruplarda kalan 2’şer karşılaşma artık büyük önem taşıyor S

Bu sezon Türk takımları Avrupa arenasında bir türlü düzenli galibiyetler elde edemezken bu haftayı az da olsa kârlı kapattık. Beşiktaş'ın Lizbon'dan 4-0'lık yenilgi ile döndüğü haftada G.Saray evinde Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı ve 1-1 berabere kaldı, haftanın zaferi ise F.Bahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler taraftarını Antwerp deplasmanında aldığı 3-0'lık skorla sevindirirken ülke puanına da büyük katkı sağladı. Son 5 sezonun hesaplandığı UEFA sıralamasında Türkiye 19. sırada 24.500 puanla başladığı haftayı 25.100 puana ulaşıp bir basamak yükselerek kapattı. Türkiye 17. sıradaki Güney Kıbrıs'ın (25.125) ensesine yapışırken, bu hafta puan alamayıp gerileyen Yunanistan'ı (24.700) da geçmeyi başardı. Beşiktaş'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup Avrupa Ligi'ne devam etmesi mucizelere kaldı. Tüm Türkiye, G.Saray ve F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeleri için birlik oldu. F.Bahçe'nin 25 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Olympiacos maçı artık daha da önem kazandı. Kanarya bu maçı alırsa hem gruptan çıkmak için dev bir adım atacak hem de ülke puanındaki rakibimiz Yunanistan'ı yanımıza yaklaştırmayacak.

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