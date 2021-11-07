Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. 7 Kasım Pazar günü gelen verilere göre altının gram fiyatı 550 TL'yi aştı ve 565 TL'den işlem görüyor. "7 Kasım tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bugün de sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...