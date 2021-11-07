Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları 560 TL'yi aştı! 7 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:42 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:43

Altın fiyatları 560 TL'yi aştı! 7 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 560 TL’yi aştı! 7 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yukarı yönlü hareketleriyle gündeme gelen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda ciddi artışlar yaşayan sarı metalin gram fiyatı bu sabah saatlerinde gelen veriler ışığında 565 TL olarak kaydedildi. Öte yandan çeyrek fiyatının da 900 TL’yi geçmesi dikkat çekiyor. Hal böyleyken vatandaşlar “7 Kasım tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt ararken önümüzdeki günlerde bu yatırım aracının izleyeceği yol merak konusu haline geldi. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. 7 Kasım Pazar günü gelen verilere göre altının gram fiyatı 550 TL'yi aştı ve 565 TL'den işlem görüyor. "7 Kasım tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bugün de sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 509,25

SATIŞ: 528,95

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.703,00

SATIŞ: 3.812,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.706,00

SATIŞ: 3.762,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.578,21

SATIŞ: 3.648,45

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.801,00

SATIŞ: 1.865,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 900,00

SATIŞ: 921,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 565,63

SATIŞ: 565,97

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Altın fiyatları 560 TL'yi aştı! 7 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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