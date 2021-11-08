Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları: 8 Kasım gram, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 8.11.2021 14:24 Son Güncelleme: 8.11.2021 14:25

Canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları: 8 Kasım gram, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları: 8 Kasım gram, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları haftanın açılış gününe hareketli bir başlangıç yaptı. 8 Kasım Pazartesi için altın fiyatları alış satış rakamı öne çıkıyor. Vatandaşlar gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusunun yanı sıra, altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre altının gram fiyatı 566 liradan işlem görüyor. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Kasım canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları takibi.

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik sürdürürken, haftanın açılış gününe ise yükselişle başladı. Bu noktada, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu ile birlikte, altın fiyatları düşer mi yükselir mi soruları araştırılmaya başlandı. Buna göre, 8 Kasım gram, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Bugün gram altın 566 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 610 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda, 8 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 510,87

SATIŞ: 530,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.714,00

SATIŞ: 3.764,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.746,00

SATIŞ: 3.803,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.614,38

SATIŞ: 3.685,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.806,00

SATIŞ: 1.862,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 903,00

SATIŞ: 927,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 567,16

SATIŞ: 567,25

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Canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları: 8 Kasım gram, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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