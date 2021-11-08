Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik sürdürürken, haftanın açılış gününe ise yükselişle başladı. Bu noktada, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu ile birlikte, altın fiyatları düşer mi yükselir mi soruları araştırılmaya başlandı. Buna göre, 8 Kasım gram, cumhuriyet, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Bugün gram altın 566 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 610 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda, 8 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.