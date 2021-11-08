Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayınlandı! 8 Kasım 2021 Pazartesi Astroloji - Günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Kasım 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Kasım 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Uzun zamandır aklını kurcalayan konular bugün çözüme ulaşıyor. Şüphelerini gidermek için atacağın adımların karşılık bulması yükünü hafifletecek.
Boğa: Bugün senin için değişim günü. Özellikle yaşam alanını değiştirmek için detaylı araştırmalar yapabilir, konu ile ilgili arkadaşlarınla fikir alışverişinde bulunabilirsin.
İkizler: Yaptığın gözlemlerle, süregelen yorgunluğunun sadece sana has olmadığını anlayacaksın. Yorgunluğun istemeden de olsa fevri davranışlarda bulunmana sebep olabilir.
Yengeç: İnsanlarla etkileşiminde oldukça verimli bir gün. Yoğun toplantılar ve içerisinde olduğun projeler ile ilgili çalışmaların hız kazanacak.
Aslan: Beklentilerini karşılamak için bazı şeyleri göze almak isteyebilirsin. Gözü kara şekilde davranmak için aradığın cesareti kendinde bulacaksın.
Başak: Enformasyon akışının yoğun olduğu bir gündesin. Bir süredir görüşmediğin eski iş arkadaşlarınla ilgili bilgiler alabilirsin.
Terazi: Kendini rahat hissetmediğin ortamlardan uzaklaşmak istiyorsun. Çalışma ortamında krizlerin çıkması yeni bir iş arayışına girmene neden olabilir.
Akrep: Zaman yönetiminde sabırsızlığın üzerinde. Giriştiğin bütün işlerin bir anda olmasını istemen huzursuzluğunu artırabilir.
Yay: Eksikliğini hissettiğin konulara daha fazla yönelmek isteyeceğin bir gün. Çalışma ortamında yapacağın değişiklikler, kendini evinde gibi hissetmeni sağlayacak.
Oğlak: Gün içinde yaşanacak sürprizler hayatının akışını değiştirebilir. Alışkanlıklarını bozmak istemesen de deneyeceğin yeni yöntemler işini epey kolaylaştıracak.
Kova: Bugün kendini geliştirmek istediğin her konuya olumlu yaklaşacaksın. Karşılaşacağın yeni teklifler, seni yeni bir maceraya sokabilir.
Balık: Bugün aklına gelen yeni fikirleri değerlendirmek isteyeceksin. İletişimdeki yeteneklerini ortaya koyman bazı fırsatları yakalamanda kolaylık sağlayacak.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Uzun süredir üzerinde düşündüğün konular hakkında kesin sonuçlara bu hafta ulaşabilirsin. Atacağın adımlarını karşılığını almak motivasyonunu artırabilir. Salı günü senin günün olurken, güzel haberler alabilirsin.
Boğa Burçları: Kariyerinle ilgili gelişmelerin karşına çıkabileceği bir haftadasın. Hafta boyunca hiç beklemediğin kişiler seninle iletişime geçebilir. Yeni başlangıçlarla dolu bir haftaya adım atarken, radikal kararlar da gündeminde olacak.
İkizler Burçları: Gökyüzündeki gezegen geçişleri, haftanın gidişatını şekillendirecek. Yaşam alanınla ilgili konular karşına gelirken, değişimi başlatmaktan çekinmeyeceksin. Her şey senin elinde.
Yengeç Burçları: Gökyüzü hareketleri su burcunu yakından ilgilendiriyor. Problemli olan ilişkilerin sıkça gündeme gelebilir. Ummadığı kişilerden beklemediğin davranışlar seni biraz düşündürebilir.
Aslan Burçları: İhmal ettiğin konular ve sorumlulukların bu hafta gündeminde. Neden dersen, çünkü gökyüzü aklındaki konuları tekrar hatırlatacak. Aile içerisinde miras konuları gündeme gelebilir.
Başak Burçları: Sürekli olarak aklına gelen konular dikkatini dağıtıyor. Özellikle çevrenle yapacağın konuşmalar, kafa karışıklığını giderecek. Tek bir konuya odaklanacak olman, işlerini kolayca tamamlamanı sağlayabilir.
Terazi Burçları: Düzen ve değişim konuları bu hafta seni fazlaca meşgul edecek. Özellikle yeni taşınmış bir Terazi burcuysan, hayatındaki eksiklikleri daha net görmeni sağlayacak. Cuma günü senin günün olacak.
Akrep Burçları: Sosyalleşmeye yönelik adımlar atmak isteyebilirsin. Eğer eğitimine devam eden bir Akrep burcuysan, yurt dışı konuları da gündemine gelebilir. Kim bilir belki de gökyüzü beklediğin fırsatın geldiğini işaret ediyordur.
Yay Burçları: Çevrenle olan iletişiminde bir nebze daha temkinli davranmak isteyebilirsin. Kimseyi kırmak istemezsin değil mi? Kardeşin varsa, hayatındaki gelişmelere tanık olmak senin motivasyonunu artıracak.
Oğlak Burçları: Sezgilerine güveniyorsun. Özellikle iki seçenek arasında kaldığında karar vermen bu yüzden başını fazla ağrıtmıyor. Eğer ilişkin varsa, sevgilin beklemediğin sürprizlerle kapını çalabilir, hazır mısın?
Kova Burçları: Maddi konularda her ne kadar kendini kısıtlamak istesen de bu hafta buna engel olamayabilirsin. Ani gelişen olaylar seni biraz savurgan gibi gösterebilir. Yine de isteklerini sen biliyorsun.
Balık Burçları: Beklemek sana göre değil. Bu hafta karşılaşacağı olaylar öz eleştiri yapmana neden olabilir. Bugüne kadar neyi bekledim dememek için harekete geçmen gerektiğinin farkında mısın?