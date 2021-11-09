MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve sözlü sınav tarihi 2021: Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI!

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www.meb.gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden 25 Ekim tarihinden itibaren öğrenebiliyor.

e Devlet "sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı" sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.