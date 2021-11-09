MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve sözlü sınav tarihi 2021: Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç merak ediliyor. Sözlü sınavlar Kasım ayında başlayacak olup sözlü sınav sonuçlarının da açıklanmasının ardından adayların tercihlerinde kullanacakları esas puanları da netleşmiş olacak. Bu kapsamda; Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve sözlü sınav tarihi 2021.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?
15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından açıklanacak. Duyuru sonrası başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan farklı branşlara sahip binlerce öğretmen adayının gözü, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yeri sorgulama ekranında olacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.
Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI!
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www.meb.gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden 25 Ekim tarihinden itibaren öğrenebiliyor.
e Devlet "sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı" sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.