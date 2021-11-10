Steven Gerrard’ın yeni takımı belli oluyor! Premier Lig sesleri yeniden yükseldi...

İngiltere'de uzun yıllar Liverpool forması giyen birçok başarıya ulaşan efsane orta saha Steven Gerrard, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adımını attı. Liverpool altyapılarında görev aldıktan sonra İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın başına geçen İngiliz çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonu namağlup şampiyon tamamladı.
Bu sezona da yine formda giren Rangers, ligde 30 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Rangers ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gerrard için yeniden Premier Lig sesleri yükselmeye başladı.
Ada basını, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybeden Aston Villa'nın teknik adam değişikliğine gideceği ve Dean Smith'in yerine Steven Gerrard'ın düşünüldüğünü yazdı.
Haberde yer alan detaylara göre Steven Gerrard, Aston Villa'nın teklifine önümüzdeki günlerde yanıt verecek. Sky Sports ise Gerrard'ın yeniden Premier Lig'e dönmeye istekli olduğunu belirtti.
Öte yandan Aston Villa yönetimin, milli aranın ardından yeni teknik direktörle yoluna devam etmek istediği bilgisi paylaşıldı.