Pogba’dan Manchester United’da kalmak için çılgın talep! Ronaldo’yu örnek gösterdi

Son dönemde İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise, Pogba takımda kalmak istiyor. Ancak Fransız yıldızın bir şartı var.

Yaz transfer döneminde Manchester'a dönen Ronaldo, haftalık 480 bin sterlin kazanıyor ve bu alanda Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor.