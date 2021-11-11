Pogba’dan Manchester United’da kalmak için çılgın talep! Ronaldo’yu örnek gösterdi

SABAH SPOR DIŞ HABER! Sezon başında Ronaldo'yu transfer ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Manchester United, geniş kadrosuna rağmen Premier Lig'de beklenen performansı göstermiyor. Kötü bir grafik çizen ManU'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılıyor. Kırmızı Şeytanlar'da Norveçli hocanın durumu kadar Pogba'nın transferi de yılan hikayesine döndü. İşte detaylar...
Fransız yıldızın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Henüz kulübüyle kontrat uzatmayan Pogba, FIFA kuralları gereği kış transfer döneminde istediği takımla anlaşarak sezon sonunda serbest trabsfer olarak imza atabilir.
Pogba'nın bu durumu Avrupa'nın devlerinin de iştahını kabartıyor. Süper yıldızı bedava kadrosuna katmak isteyen kulüpler adeta sıraya girdi.
28 yaşındaki deneyimli orta saha için; Barcelona, Real Madrid, PSG ve eski kulübü Juventus yarışıyor.
Son dönemde İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise, Pogba takımda kalmak istiyor. Ancak Fransız yıldızın bir şartı var.
Yaz transfer döneminde Manchester'a dönen Ronaldo, haftalık 480 bin sterlin kazanıyor ve bu alanda Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor.
Pogba, Kırmızı Şeytanlar'da kalmak için Ronaldo'dan daha fazla maaş talep etti.
Fransız yıldız, haftalık 290 bin sterlin olan maaşının Ronaldo'dan fazla olmasını isterken, Premier Lig'in en çok kazanan yıldızı unvanını eline almak istiyor.
Öte yandan Manchester United'ın, Pogba ile anlaşma sağlayamaması durumunda B planını devreye sokacağı belirtiliyor.
İngiliz devi, sezon sonunda bedava kaptırmak istemediği yıldızını devre arasında satabilir.