Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi’nin yanına...

Son dakika haberi... Futbolun son 20 yılına damga vuran Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Sporting'de başlayan kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi takımlarda oynadı. İlk ManU yıllarıyla birlikte dünyanın zirvesine yerleşen Ronaldo, aradan geçen 12 yıl sonra bu yıl, yeniden Manchester'a geri döndü.
Yaz transfer sezonunda Ronaldo için Juventus'ta mutsuz olduğu ve ayrılık ihtimalinin arttığı, PSG ya da Manchester City'e transfer olacağı söylentileri sürerken ani bir karar değişimiyle Manchester United'a imza atmıştı.
Efsanesi olduğu kulübe geri dönmesinden kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başlayan Ronaldo, iki kez ayın futbolcusu ödülünü kazanmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise attığı son dakika golleriyle Manchester'a puanlar getiren Portekizli yıldız için son haftalar oldukça kötü geçti.
Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde ManU, Premier Lig'de üst üste mağlubiyetlerle zirve yarışından uzaklaştı.
Leicester City, Liverpool ve Manchester City karşısında alınan yenilgilerin ardından gönderilmesi beklenen adam haline gelen Solskjaer için son şansların olduğu söyleniyor.
Ada basınında Manchester United'ın kötü gidişatının ardından dikkat çeken haberler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Ronaldo'nun başrolde olduğu bu haberlerde, yıldız oyuncunun takımdan ayrılık ihtimallerin arttığı söylendi.
Ligde kötü bir gidişe sahip olan Manchester ekibi, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılma yoluna gidecek.
Çıkan bu haberlerin üzerine yine İngiliz basınında Ronaldo'yu transfer etmek isteyen kulüpler sıralandı.
36 yaşındaki dünya yıldızının takımdan ayrılması halinde kapıda bekleyen 5 kulüp şöyle sıralandı:
MANCHESTER CITY
Bu sezon başında da Manchester City ile anlaşmaya yakın olan Ronaldo, önümüzdeki sezon şehrin öteki yakasında forma giyme şansı yakalayabilir.
REAL MADRID
Real Madrid formasıyla 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsane, İngiltere'den ayrılması halinde yeniden Real Madrid'e dönebilir.
PARIS SAINT-GERMAIN
Son yıllarda oyuncu transferlerine harcadığı parayla gündemden hiç düşmeyen Fransız devi PSG, Lionel Messi'nin yanına Ronaldo'yu da getirerek rüya kadroyu tamamlamanın peşinde.
SPORTING
Kariyerinin sonlarına yaklaşan Ronaldo, futbola başladığı ve parladığı yere dönerek kendisinin bugün olduğu yerde pay sahibi olan takıma "borcunu" ödeyebilir.
INTER MIAMI
David Beckham'ın sahibi olduğu, Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi gibi önemli isimlerin de forma giydiği Amerika Birleşik Devletleri ekibi yıldız oyuncu portföyünü genişletip başarıyı ve daha fazla tanınmayı istiyor.