Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla son dönemde gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken altının gram fiyatı geçtiğimiz gün son dönemin zirve seviyelerine ulaşırken haftanın son işlem günü olan 12 Kasım'a 592 TL'den giriş yaptı. Bu noktada ise "12 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...