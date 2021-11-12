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Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:20 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:21

Altın fiyatları rekora koşuyor! 12 Kasım Bugün altın ne kadar, kaç TL? Düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları rekora koşuyor! 12 Kasım Bugün altın ne kadar, kaç TL? Düşecek mi, yükselecek mi?

Son dönemde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Zirve seviyeleri gören sarı metal, özellikle yatırımcıların gündemindeki yerini alırken sabah saatlerinde gelen veriler doğrultusunda altının gram fiyatı 592 TL’den işlem görüyor. Öte yandan gün içerisinde “12 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı - güncel rakamlar...

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla son dönemde gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken altının gram fiyatı geçtiğimiz gün son dönemin zirve seviyelerine ulaşırken haftanın son işlem günü olan 12 Kasım'a 592 TL'den giriş yaptı. Bu noktada ise "12 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (12 KASIM)

ALIŞ: 945,00

SATIŞ: 970,00

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 584,64
  • SATIŞ: 584,75

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 525,55
  • SATIŞ: 545,88

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

  • ALIŞ: 3.821,00
  • SATIŞ: 3.934,00

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ: 3.873,00
  • SATIŞ: 3.931,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • ALIŞ: 3.736,78
  • SATIŞ: 3.812,01

YARIM ALTIN

  • ALIŞ: 1.858,00
  • SATIŞ: 1.925,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları rekora koşuyor! 12 Kasım Bugün altın ne kadar, kaç TL? Düşecek mi, yükselecek mi?
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