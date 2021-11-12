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Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:32

Cengiz Ünder milli takım kampından ayrıldı

AA
Cengiz Ünder milli takım kampından ayrıldı

A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı Cebelitarık ve Karadağ mücadeleleri öncesinde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder, kamptan ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanan Cengiz Ünder, milli takım kampından ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Cengiz Ünder'in teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak milli takıma elemelerdeki son iki karşılaşma öncesi başarı dilediği belirtildi.

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Cengiz Ünder milli takım kampından ayrıldı
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