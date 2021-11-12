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Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:44 Son Güncelleme: 12.11.2021 16:44

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı bekleniyor!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı bekleniyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz kararı son dakika haberi olarak duyurulacak. Piyasaların nabzının atacağı Merkez’in faiz kararı PPK toplantısı sonrası netlik kazanacak. Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen karar sonrası Ekim ayı 200 baz puan indirime gitmişti. Piyasaların gündemini şekillendiren TCMB PPK Toplantısı 2021 takvimi için gözler Kasım ayı kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ne zaman? İşte detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı Kasım ayı içerisinde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2021 takvimi için gözler Kasım ayı kararına çevrildi. Son iki ayda politika faizini 300 baz puan düşürürken faizler yüzde 16'ya geriledi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi.

Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı bekleniyor!
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