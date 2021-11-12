Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı bekleniyor!

Merkez Bankası faiz kararı Kasım ayı içerisinde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2021 takvimi için gözler Kasım ayı kararına çevrildi. Son iki ayda politika faizini 300 baz puan düşürürken faizler yüzde 16'ya geriledi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı ne zaman?
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.
TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi.
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.