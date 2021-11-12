Savunmaya Avcı’nın eli değdi

Deneyimli teknik adam, gerideki sorunları çözüme kavuşturunca Trabzonspor lige damga vurdu
Süper Lig'in ilk haftalarında savunmadaki hatalardan dert yanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sorunu çözerek zirveye tırmanmayı başardı. 12 hafta sonunda attığı 24 golle ligin en skorer takımı olan Trabzonspor, Hatayspor (9)ve Konyaspor'dan (10) sonra Süper Lig'de en az gol yiyen ekip olarak öne çıktı. 12 karşılaşmada 11 kez kalesini rakibe kapatamayan ve 3 maçta hiç gol yemeyen Karadeniz ekibi, sadece iki karşılaşmada ağlarındaikişer gol gördü.
TRONDSEN'E MİLLİ DAVET GELDİ
ABDULLAH Avcı'nın son dönemde sol bekte oynattığı Trondsen, sergilediği performansla ülkesinde de dikkat çekti. Norveç Milli Takımı'nda sol bek Fredrik Bjorkan sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerinebordo-mavili yıldızdahil edildi.