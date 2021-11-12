Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar devre arasında yine Mısır'dan bir transfer yapabilir.
Ocak transfer sezonunda kadrosunu bir orta saha ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Mısır'a çevirdi. Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istediği bilinen sarı-kırmızılılar, Mısır'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor.
Mısır basınında yer alan bazı haberlere göre Galatasaray, El Ahly'de forma giyen 25 yaşındaki on numara oyuncusu Mohamed Magdy 'Afsha' için resmi transfer teklifini oyuncunun kulübüne iletti.
GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ KİRALAMA!
Haberde sarı-kırmızılıların, El Ahly'ın 10 numarası Afsha için 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken sözleşmeye 3 milyon dolarlık da satın alma opsiyonunu koymak istediği ifade edildi.
Mısır temsilcisi ise başarılı oyuncusu için 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu maddesi için ısrarcı olurken iki kulüp arasındaki müzakerelerin devam ettiği öğrenildi.
6 Mart 1996'da Mısır'da doğan Afsha, 10 numara pozisyonunun yanında hücumda sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
SOFİANE FEGHOULİ KALMAK İSTİYOR!
Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.
32 yaşındaki yıldız "Haziran ayında sözleşmem bitecek ancak uzatmayı umuyorum. Hedefim Galatasaray'daki macerama devam etmek. 32 yaşına gireceğim ama bu takıma katacak çok şeyim olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
21 kişilik maç kadrolarına giremeyen Assuncao ve Aytaç Kara'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray'da ayrılıklar kapıda...
A Takım bütçesi 61 milyon Euro'dan 48 milyon Euro'ya çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı.
"Oyuncu satmaya mecburuz" görüşü ağır basarken, Burak Elmas-Fatih Terim arasındaki toplantıda bu durum masaya yatırıldı. Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor.
Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı.
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e veda edecek Galatasaray, hem 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.
Kaynak: Yeni Asır