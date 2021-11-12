Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında sürpriz orta saha! Mostafa ve Elneny'den sonra yine...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:00 Son Güncelleme: 12.11.2021 11:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında sürpriz orta saha! Mostafa ve Elneny'den sonra yine...

Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında sürpriz orta saha! Mostafa ve Elneny’den sonra yine...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar devre arasında en az üç takviye yapacak. Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Oğulcan Çağlayan'ın Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor. Herkes Mohamed Elneny ve Gedson Fernandes derken Galatasaray'dan sürpriz bir hamle gelecek! Fatih Terim'in orta sahadaki yeni planı belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçen sezon devre arasında Mostafa Mohamed'i Mısır'dan transfer eden sarı kırmızılılar golcü oyuncunun performansından çok memnun kalmıştı. Geçen sezona damga vuran Mohamed, bu sezona iyi başlamasa da lig devam ettikçe kendisini buldu. Galatasaray, Mohamed Mostafa ve Mohamed Elneny'den sonra bir Mısırlı oyuncuya daha kanca attı!

SON DAKİKA: ÖNCE MOSTAFA MOHAMED, ELNENY VE ŞİMDİ SIRADAKİ MISIRLI...

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar devre arasında yine Mısır'dan bir transfer yapabilir.

Ocak transfer sezonunda kadrosunu bir orta saha ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Mısır'a çevirdi. Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istediği bilinen sarı-kırmızılılar, Mısır'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor.

Mısır basınında yer alan bazı haberlere göre Galatasaray, El Ahly'de forma giyen 25 yaşındaki on numara oyuncusu Mohamed Magdy 'Afsha' için resmi transfer teklifini oyuncunun kulübüne iletti.

GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ KİRALAMA!

Haberde sarı-kırmızılıların, El Ahly'ın 10 numarası Afsha için 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken sözleşmeye 3 milyon dolarlık da satın alma opsiyonunu koymak istediği ifade edildi.

Mısır temsilcisi ise başarılı oyuncusu için 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu maddesi için ısrarcı olurken iki kulüp arasındaki müzakerelerin devam ettiği öğrenildi.

6 Mart 1996'da Mısır'da doğan Afsha, 10 numara pozisyonunun yanında hücumda sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

SOFİANE FEGHOULİ KALMAK İSTİYOR!

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.

32 yaşındaki yıldız "Haziran ayında sözleşmem bitecek ancak uzatmayı umuyorum. Hedefim Galatasaray'daki macerama devam etmek. 32 yaşına gireceğim ama bu takıma katacak çok şeyim olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

21 kişilik maç kadrolarına giremeyen Assuncao ve Aytaç Kara'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray'da ayrılıklar kapıda...

A Takım bütçesi 61 milyon Euro'dan 48 milyon Euro'ya çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı.

"Oyuncu satmaya mecburuz" görüşü ağır basarken, Burak Elmas-Fatih Terim arasındaki toplantıda bu durum masaya yatırıldı. Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor.

Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e veda edecek Galatasaray, hem 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.

Kaynak: Yeni Asır

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında sürpriz orta saha! Mostafa ve Elneny'den sonra yine...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA