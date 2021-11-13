3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimlere verilecek ve ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge tablosu ile son durum

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla vatandaşın gündemine oturan 3600 ek gösterge, hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gibi meslek kollarına mensup milyonlarca kişinin maaşında ve emekli aylığında artışa sebep olacak. Konunun detaylarını bilmeyen pek çok kişi, "3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar?" ve benzeri sorularla araştırılıyor. Ayrıca 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak sorusu da gündemden düşmüyor. İşte 3600 ek gösterge tablosu ve Bakanlıktan yapılan son açıklamalar!
Ek gösterge devlet memurlarının maaş ve emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Ek gösterge rakamları memurun unvanına, hizmet sınıfına ve derecesine göre farklılık gösterir ve maaşı doğrudan etkiler. Ek gösterge ne kadar yüksek olursa maaş ve emekli maaşı da aynı orantıda yüksek olmaktadır.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
3600 ek göstergenin çıkacağı tarih henüz belli değil. Ancak bakanlık bünyesinde konuya ilişkin çalışmaların yürütüldüğü biliniyor ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ışığında 2022 yılı içinde çıkması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.