3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimlere verilecek ve ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge tablosu ile son durum

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla vatandaşın gündemine oturan 3600 ek gösterge, hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen gibi meslek kollarına mensup milyonlarca kişinin maaşında ve emekli aylığında artışa sebep olacak. Konunun detaylarını bilmeyen pek çok kişi, "3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar?" ve benzeri sorularla araştırılıyor. Ayrıca 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak sorusu da gündemden düşmüyor. İşte 3600 ek gösterge tablosu ve Bakanlıktan yapılan son açıklamalar!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge devlet memurlarının maaş ve emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Ek gösterge rakamları memurun unvanına, hizmet sınıfına ve derecesine göre farklılık gösterir ve maaşı doğrudan etkiler. Ek gösterge ne kadar yüksek olursa maaş ve emekli maaşı da aynı orantıda yüksek olmaktadır.