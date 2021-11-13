Asgari ücret zam oranı her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun toplantısı öncesi Asgari ücret ne kadar olacak, 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu sorusu yanıt alıyor. Her yıl olduğu gibi sene sonuna yaklaşırken maaş zammı hakkında araştırmalar hız kazanıyor. Vatandaşlar, ele geçen maaşı öğrenebilmek adına yeni asgari ücret net ve brüt kaç TL olur diye araştırıyor. 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte merak edilenlerin yanıtı ve toplantı tarihi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.

Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.