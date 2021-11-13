Asgari ücret zam oranı her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun toplantısı öncesi Asgari ücret ne kadar olacak, 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu sorusu yanıt alıyor. Her yıl olduğu gibi sene sonuna yaklaşırken maaş zammı hakkında araştırmalar hız kazanıyor. Vatandaşlar, ele geçen maaşı öğrenebilmek adına yeni asgari ücret net ve brüt kaç TL olur diye araştırıyor. 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte merak edilenlerin yanıtı ve toplantı tarihi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.
Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Toplantınların Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
15 kişilik komisyon her yıl aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyon geçen yıl ilki 4 Aralık olmak üzere 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Yasa gereği beş işçi, işveren, devlet temsilcisinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Türk-İş işçi, TİSK de işveren tarafı adına masaya oturuyor. Hükümet masada hakemlik görevi görürken, asgari ücret tespitinde Türkiye İstatistik Kurumu hesaplaması, enflasyon verileri, refah payı, ülkenin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Bu yıl ise bir ilk yaşanacak. Türkiye genelinde yapılacak anketle çalışanın 2022 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda görüşü alınacak.
2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?
Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Yeni asgari ücretle birlikte çalışma, sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirlenecek. Yeni yılda en düşük aylık, ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı yükselecek. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında çeşitli avantajlar getirilecek. Bu nedenle memur, sözleşmeli personel maaşları da asgari ücretten doğrudan etkileniyor. GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak.