Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını iyi duruma getiren A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Karadağ'ı mağlup etmek için sahaya çıkacak olan milliler, diğer tarafta Hollanda Norveç maçını da bekleyecek. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Karadağ Türkiye hangi gün oynanacak?
KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?&NBSP
16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ADAY KADRO
A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.