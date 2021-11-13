Karadağ Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını iyi duruma getiren A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Karadağ'ı mağlup etmek için sahaya çıkacak olan milliler, diğer tarafta Hollanda Norveç maçını da bekleyecek. Peki, Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Karadağ Türkiye hangi gün oynanacak?