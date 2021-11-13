Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Norveç'i durdurdu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 22:28 Son Güncelleme: 13.11.2021 23:08

Son dakika: Norveç'i durdurdu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...

Son dakika: Norveç’i durdurdu, A Milli Takım’ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat’ı hatırlattı...

Son dakika haberi... Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında milli takımı yakından ilgilendiren maçta Norveç, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca müthiş kurtarışlara imza atan Letonya kalecisi Roberts Ozols, EURO 2016'ya gitmemizi sağlayan Kazakistanlı İslambek Kuat hatırlattı.

Son dakika haberi... Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında milli takımı yakından ilgilendiren maçta Norveç, Letonya'yı konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 0-0 berabere bitti. Bu sonuç milli takımımıza yararken Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Milliler, averajla grupta liderliğe yükseldi.

ROBERTS OZOLS SERT DARBEYE RAĞMEN OYNADI VE YILDIZLAŞTI!

Maç boyunca müthiş kurtarışlara imza atan Letonya'nın 26 yaşındaki kalecisi Roberts Ozols, maçta kafasına aldığı sert darbeye rağmen karşılaşmaya devam etti.

Roberts Ozols, maça devam etmek istedikten sonra harika kurtarışlarına devam etti.

Letonya'nın 26 yaşındaki file bekçisi, Norveç'ten Mohamed Elyounoussi'nin karşı karşıya pozisyonunda gole izin vermedi.

Roberts Ozols, EURO 2016'ya gitmemizi sağlayan Kazakistanlı İslambek Kuat'ı hatırlattı.

SELÇUK İNAN İZLANDA'YI FRİKİKTEN AVLADI!

EURO 2016 Elemelerinde son maçta Konya'da İzlanda'yı ağırlayan Türkiye, Selçuk İnan'ın frikik golüyle 90 dakikayı 1-0 önde tamamaldı.

Kazakistan'ın da Letonya'yı yenmesi ile beraber Milliler, en iyi 3. olarak Fransa'da düzenlenen olan EURO 2016'ya direkt katılma hakkı elde etti.

ISLAMBEK KUAT TÜRKİYE'Yİ EURO 2016'YA GÖNDERDİ!

Kazakistan'ı Letonya karşısında galibiyete 65. dakikada attığı golle İslambek Kuat taşımayı başardı.

Bu tek gol, İzlanda karşısında 1-0 kazanan Türkiye'nin de en iyi üçüncü olmasını sağlamış oldu.

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Son dakika: Norveç'i durdurdu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
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