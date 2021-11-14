Altın fiyatları son dakika… Hafta sonunun gelmesiyle beraber altın fiyatları üzerindeki son durum merak konusu olmayı sürdürüyor. Dolar döviz kuru karşısında değerini hiçbir zaman yitirmeyen 14 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar, yükseliş devam edecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Anlık grafiği sürekli olarak değişen altın fiyatları canlı takibi yapabilmek mümkün. Peki Altın fiyatları ne kadar? Bugün 14 Kasım 2021 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları