Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları yükselişi sürüyor! Bugün 14 Kasım 2021 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:10 Son Güncelleme: 14.11.2021 07:10

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! Bugün 14 Kasım 2021 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! Bugün 14 Kasım 2021 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Serbest piyasanın kapalı olduğu hafta sonu dahil olmak üzere fiyatları üzerindeki değişim merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce altın fiyatları bugün ne kadar, yükseliş devam edecek mi sorusuna yanıt arıyor. Son olarak gram altın 600 lira bandına yaklaşırken piyasalardaki hareketlilik arttı. Peki Altın fiyatları ne kadar? Bugün 14 Kasım 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika… Hafta sonunun gelmesiyle beraber altın fiyatları üzerindeki son durum merak konusu olmayı sürdürüyor. Dolar döviz kuru karşısında değerini hiçbir zaman yitirmeyen 14 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar, yükseliş devam edecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Anlık grafiği sürekli olarak değişen altın fiyatları canlı takibi yapabilmek mümkün. Peki Altın fiyatları ne kadar? Bugün 14 Kasım 2021 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.925,00

SATIŞ: 4.025,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.962,00

SATIŞ: 4.022,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.823,20

SATIŞ: 3.898,14

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.909,00

SATIŞ: 1.969,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 599,87

SATIŞ: 599,97

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 539,81

SATIŞ: 560,04

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 954,00

SATIŞ: 980,00

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Altın fiyatları yükselişi sürüyor! Bugün 14 Kasım 2021 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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