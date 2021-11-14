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Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:57 Son Güncelleme: 14.11.2021 11:24

Avcı eski öğrencisini istiyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesi...

YUNUS EMRE SEL
Avcı eski öğrencisini istiyor! Emre Belözoğlu’nun gözdesi...

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Gervinho'nun sakatlığı sonrası alternatif isimlere yoğunlaşan lider Trabzonspor, listedeki isimler için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sakatlanan Gervinho’nun yerine istenen Cristian Tello’nun forma giydiği Real Betis ve bonservisine ortak olan Barcelona ile görüşmek için yetkili bir menajer İspanya’ya gidecek. Öte yandan Abdulalh Avcı'nın eski öğrencisi olan Visca'nın da transfer listesinde olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor'da devre arası transferi için de çalışmalar başladı. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak isteyen bordo-mavililer, ellerindeki listeden bir isimde karar kıldı: Cristian Tello...

CRİSTİAN TELLO'NUN SÖZLEŞMESİ BU SEZON SONA ERİYOR

Sezon başında da gündeme gelen İspanyol futbolcu, bonservise yüzde 50 ortak olan Barcelona'dan kaynaklı maliyet sorunları nedeniyle transfer edilememişti. Ancak, 30 yaşındaki oyuncunun Real Betis ile sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını avantaj olarak gören Fırtına, bu sefer ara transferde imzayı attırmayı hedefliyor.

FAZLA OYNAYAMADIĞI İÇİN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da her iki kanatta da oynayabilen Tello'yu ısrarla istediği öğrenildi. Bu sezon Real Betis'te fazla şans bulamayan İspanyol futbolcunun da artık ayrılık fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

OYUNCU İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Bordo-mavili yönetim tarafından yetkilendirilecek bir menajer İspanya'ya giderek önce Real Betis, sonra da Barcelona ile ön görüşme yapacak ve ardından oyuncuyla bir araya gelecek. Bu üçlü temastan sonra da yetkili menajerin raporuna göre bordo-mavililer harekete geçecek.

TELLO KİMDİR?

Futbola 11 yaşında başlayan Tello. 2010'da Barcelona B takımına geçti. 2011'de ilk kez Barcelona A Takımı forması giyen İspanyol sol açık, 2014-16'da Porto, 2016-17'de ise Fiorentina'ya kiralandı. 2017'de bonservisinin %50'si ile Real Betis'e satılan Tello, kariyeri boyunca 389 maçta 66 gol attı.

TRANSFER LİSTESİNDE VİSCA DA VAR!

Gervinho'nun yerine Real Betis'te oynayan Cristian Tello ile ilgilenen Trabzonspor ayrıca Başakşehir'den Edin Visca ve ABD'nin Los Angeles F.C. takımının formasını giyen Carlos Vella'yı da listeye aldı. Bakasetas ve Siopis'in performanslarından çok memnun kalan bordo-mavililer, Yunanistan pazarını da araştıracak.

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Avcı eski öğrencisini istiyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesi...
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