Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ve oyuncuları!

BENİM HAYATIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz'ı vuran Ökkeş'in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz'la görüşür. Yılmaz canını kurtaran Hayat'a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Bunu öğrenen Şaheste Hayat'dan kurtulmak için Hakkı'yı tekrar devreye sokar. Handan'ın desteğiyle Ökkeş ve ailesi yurt dışına kaçmaya karar verir. Ancak işini sağlama alan Yılmaz, Yadigar'a gerekli talimatı vermiştir.

BENİM HAYATIM KONUSU NE?

"Benim Hayatım" dizisinde hayatın bütün zorluklarına rağmen ailesiyle birlikte hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi konu alınıyor.

OYUNCU KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Savaş Özdemir : Ökkeş

Genco Özak : Ali

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral