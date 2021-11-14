Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ve oyuncuları!

Benim Hayatım 3.bölüm bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş (Hayat), Genco Özak (Ali) gibi isimlerin yer aldığı yapımda Yılmaz'ı vuran Ökkeş'in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz'la görüşür. Peki Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ne, oyuncuları kim?
Yılmaz'ı vuran Ökkeş'in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz'la görüşür. Yılmaz canını kurtaran Hayat'a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Bunu öğrenen Şaheste Hayat'dan kurtulmak için Hakkı'yı tekrar devreye sokar. Handan'ın desteğiyle Ökkeş ve ailesi yurt dışına kaçmaya karar verir. Ancak işini sağlama alan Yılmaz, Yadigar'a gerekli talimatı vermiştir.
"Benim Hayatım" dizisinde hayatın bütün zorluklarına rağmen ailesiyle birlikte hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi konu alınıyor.
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Savaş Özdemir : Ökkeş
Genco Özak : Ali
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral