Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 13:30

Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ve oyuncuları!

Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ve oyuncuları!

Star TV’de yayınlanacak olan Benim Hayatım yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Yılmaz’ı vuran Ökkeş’in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz’la görüşür. Yılmaz canını kurtaran Hayat’a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Diziyi ilk kez izleyecekler Benim Hayatım konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. Peki Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ve oyuncuları!

Benim Hayatım 3.bölüm bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş (Hayat), Genco Özak (Ali) gibi isimlerin yer aldığı yapımda Yılmaz'ı vuran Ökkeş'in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz'la görüşür. Peki Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ne, oyuncuları kim?

BENİM HAYATIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz'ı vuran Ökkeş'in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz'la görüşür. Yılmaz canını kurtaran Hayat'a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Bunu öğrenen Şaheste Hayat'dan kurtulmak için Hakkı'yı tekrar devreye sokar. Handan'ın desteğiyle Ökkeş ve ailesi yurt dışına kaçmaya karar verir. Ancak işini sağlama alan Yılmaz, Yadigar'a gerekli talimatı vermiştir.

BENİM HAYATIM KONUSU NE?

"Benim Hayatım" dizisinde hayatın bütün zorluklarına rağmen ailesiyle birlikte hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi konu alınıyor.

OYUNCU KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Savaş Özdemir : Ökkeş

Genco Özak : Ali

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Benim Hayatım yeni bölümde neler olacak? Benim Hayatım konusu ve oyuncuları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA