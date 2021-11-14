Carter Reum hayatı son günlerde milyonlarca kişinin gündeminde bulunuyor. Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, 40. yaşını kutladığı doğum gününde Carter Reum ile evlilik için ilk adımı attı. Reum'un Amerika'daki en hızlı büyüyen 500 özel şirketi arasında listelenen VEEV Spirits şirketini kurduğu biliniyor. Peki Paris Hilton'un eşi Carter Reum kimdir? Carter Reum kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Paris Hilton'un kocası Carter Milliken Reum , Amerikalı yazar, girişimci ve risk sermayedarıdır. 40 yaşındaki Carter Reum Paris Hilton'a geçtiğimi Şubat ayında evlenme teklifi etti.
ABD'li ünlü sosyetik Paris Hilton, 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı. Carter Reum ile Paris Hilton, bir yıldır birlikteydi. Hilton sevincini, yaptığı Instagram paylaşımlarıyla duyurmuştu. Paris Hilton'un Hilton'un 2 milyon dolar değerindeki yüzüğü uzun süre gündemde kaldı. Paris Hilton'la evlenen Carter Reum'un serveti en çok merak edilenlerin başında geliyor.
Paris Hilton, 1981 doğumlu Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar. Aynı zamanda Hilton Oteller Zincirinin ve babası Richard Hilton'ın emlak krallığının varisi olan ve eski erkek arkadaşı Rick Solomon tarafından çekilen seks kasedinin basına sızmasının ardından, dünyaca üne kavuşan, modellik ve oyunculuk yapmaya başlayan Paris Hilton, ağustos 2006''da ilk albümü Paris'i çıkardı.
Paris Whitney Hilton, 17 şubat 1981'de Richard Hilton ve Kathy Richards'ın dört çocuklarının ilki olarak New York'da dünyaya geldi. Anne tarafından 1970'lerin iki yıldızı Kim Richards ve Kyle Richards'ın yeğeni olan, aynı zamanda ünlü aktrisler Zsa Zsa Gabor ve Elizabeth Taylor ile akrabalık bağı bulunan Paris'in baba tarafından büyük büyük babası ise Hilton Oteller zincirinin kurucusu Conrad Hilton'dı.
Paris, liseye Kalifoniya, Rancho Mirage'da Palm Valley School'da başladı. İlk senesinden sonra New York'taki Dwight School'a devam eden Hilton, son senesinde okulu bıraktı ve GED Testi'ne (General Educational Development Test) girdi. Lise diploması almayanların aldığı bu testi geçen Hilton, kolej veya üniversite eğitimi almadı.
Sonraki yıllarda televizyonda, filmlerde, tv reklamlarında görünen ve fotomodellik yapan Hilton, Forbes Dergisi'nin haberine göre 2003-2004 arasında yaklaşık 2 milyon dolar, 2004-2005 arasındaysa 6,5 milyon dolar kazandı.
New York'ta Ford Models Management ile, Los Angeles'da Nous Model Management ile, Londra'da Models 1 Agency ve Premier Model Management ile anlaşan 1,73 boyundaki Hilton, ünlü modacılar Philippe Treacy, Jasper Conran, Heatherette, ve Julien MacDonald'ın defilelerinde mankenlik yaptı. Ayrıca Iceberg, Guess, Tommy Hilfiger, Christian Dior ve Marciano gibi ünlü markaların reklamlarında yeraldı. Forbes Dergisi'ne göre televizyon için hazırlanan T-Mobile reklamından 250,000 dolar, Carl's Jr. reklamından ise 400,000 dolar aldı.
QIK2JDG and L.A. Knights filmlerinde çok kısa yeralmasının ardından House of Wax, The Hillz, Raising Helen ve Nine Lives filmlerinde küçük ve yardımcı rollerde oynayan Hilton, 2005?de House of Wax filmindeki rolüyle Razzie Ödülleri'nde En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu(Worst Supporting Actress) ödülünü aldı. Zoolander (2001), The Cat in the Hat (2003), Wonderland (2003) ve Win a Date with Tad Hamilton! (2004) filmlerinde de yeralan Hilton'ın sex vidyo kasedi 1 Night in Paris (2004), 2005 yılında AVN'den (Adult Video News) üç ödül aldı.
2004 yılında Warner Brothers Records'a bağlı olarak Heiress Records'u kuran Hilton, aynı yıl albüm çalışmalarına başladı ve yapımcı olarak Greg Wells, Kara DioGuardi, Jane Wiedlin, Fernando Garibay ve Scott Storch ile çalıştığı Paris isimli albümünü 22 ağustos 2006'da çıkardı. Albümünün ilk şarkısı Stars Are Blind büyük başarı sağladı ve Billboard Hot 100 listesine 18. sıradan girdi.
Paris Hilton, 2004'de Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose adındaki ilk kitabını yayımlattı. Yardımcı yazarlığını Merle Ginsberg'in yaptığı, içinde Hilton'ın bir varisin yapması ve yapmaması gerekenlerden bahsettiği ve renkli fotoğraflarının bulunduğu kitap, New York Times'da Bestseller (En İyi Satanlar) Listesine girdi.
Küçüklüğü boyunca ailesi ile birlikte birçok ev değiştiren Hilton, Beverly Hills, the Hamptons ve Manhattan'daki Waldorf-Astoria Hotel de dahil olmak üzere birçok pahalı yerde yaşadı. Ailesi şuanda Bel Air'da 30,5 milyon dolarlık bir malikanede yaşayan Paris Hilton, kız kardeşi Nicky Hilton ile birlikte Los Angeles'daki kulüplere yakın olduğu için Hollywood Tepeleri'ndeki 10 milyon dolarlık evde yaşıyor.
İlk kez New york sosyetesinin en ünlü mirasçılarından biri olarak gözönüne çıkan Paris Hilton, kız kardeşiyle birlikte ardı ardına gittiği partilerle New York magazininde görünmeye başladı.