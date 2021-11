Paris Hilton’un eşi Carter Reum kimdir? Carter Reum kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Sonraki yıllarda televizyonda, filmlerde, tv reklamlarında görünen ve fotomodellik yapan Hilton, Forbes Dergisi'nin haberine göre 2003-2004 arasında yaklaşık 2 milyon dolar, 2004-2005 arasındaysa 6,5 milyon dolar kazandı.

New York'ta Ford Models Management ile, Los Angeles'da Nous Model Management ile, Londra'da Models 1 Agency ve Premier Model Management ile anlaşan 1,73 boyundaki Hilton, ünlü modacılar Philippe Treacy, Jasper Conran, Heatherette, ve Julien MacDonald'ın defilelerinde mankenlik yaptı. Ayrıca Iceberg, Guess, Tommy Hilfiger, Christian Dior ve Marciano gibi ünlü markaların reklamlarında yeraldı. Forbes Dergisi'ne göre televizyon için hazırlanan T-Mobile reklamından 250,000 dolar, Carl's Jr. reklamından ise 400,000 dolar aldı.

QIK2JDG and L.A. Knights filmlerinde çok kısa yeralmasının ardından House of Wax, The Hillz, Raising Helen ve Nine Lives filmlerinde küçük ve yardımcı rollerde oynayan Hilton, 2005?de House of Wax filmindeki rolüyle Razzie Ödülleri'nde En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu(Worst Supporting Actress) ödülünü aldı. Zoolander (2001), The Cat in the Hat (2003), Wonderland (2003) ve Win a Date with Tad Hamilton! (2004) filmlerinde de yeralan Hilton'ın sex vidyo kasedi 1 Night in Paris (2004), 2005 yılında AVN'den (Adult Video News) üç ödül aldı.

2004 yılında Warner Brothers Records'a bağlı olarak Heiress Records'u kuran Hilton, aynı yıl albüm çalışmalarına başladı ve yapımcı olarak Greg Wells, Kara DioGuardi, Jane Wiedlin, Fernando Garibay ve Scott Storch ile çalıştığı Paris isimli albümünü 22 ağustos 2006'da çıkardı. Albümünün ilk şarkısı Stars Are Blind büyük başarı sağladı ve Billboard Hot 100 listesine 18. sıradan girdi.

Paris Hilton, 2004'de Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose adındaki ilk kitabını yayımlattı. Yardımcı yazarlığını Merle Ginsberg'in yaptığı, içinde Hilton'ın bir varisin yapması ve yapmaması gerekenlerden bahsettiği ve renkli fotoğraflarının bulunduğu kitap, New York Times'da Bestseller (En İyi Satanlar) Listesine girdi.

Küçüklüğü boyunca ailesi ile birlikte birçok ev değiştiren Hilton, Beverly Hills, the Hamptons ve Manhattan'daki Waldorf-Astoria Hotel de dahil olmak üzere birçok pahalı yerde yaşadı. Ailesi şuanda Bel Air'da 30,5 milyon dolarlık bir malikanede yaşayan Paris Hilton, kız kardeşi Nicky Hilton ile birlikte Los Angeles'daki kulüplere yakın olduğu için Hollywood Tepeleri'ndeki 10 milyon dolarlık evde yaşıyor.

İlk kez New york sosyetesinin en ünlü mirasçılarından biri olarak gözönüne çıkan Paris Hilton, kız kardeşiyle birlikte ardı ardına gittiği partilerle New York magazininde görünmeye başladı.