Paris Hilton’un eşi Carter Reum kimdir? Carter Reum kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

PARİS HİLTON'UN EŞİ CARTER REUM KİMDİR?

Paris Hilton'un kocası Carter Milliken Reum , Amerikalı yazar, girişimci ve risk sermayedarıdır. 40 yaşındaki Carter Reum Paris Hilton'a geçtiğimi Şubat ayında evlenme teklifi etti.

ABD'li ünlü sosyetik Paris Hilton, 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı. Carter Reum ile Paris Hilton, bir yıldır birlikteydi. Hilton sevincini, yaptığı Instagram paylaşımlarıyla duyurmuştu. Paris Hilton'un Hilton'un 2 milyon dolar değerindeki yüzüğü uzun süre gündemde kaldı. Paris Hilton'la evlenen Carter Reum'un serveti en çok merak edilenlerin başında geliyor.

PARİS HİLTON KİMDİR?

Paris Hilton, 1981 doğumlu Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar. Aynı zamanda Hilton Oteller Zincirinin ve babası Richard Hilton'ın emlak krallığının varisi olan ve eski erkek arkadaşı Rick Solomon tarafından çekilen seks kasedinin basına sızmasının ardından, dünyaca üne kavuşan, modellik ve oyunculuk yapmaya başlayan Paris Hilton, ağustos 2006''da ilk albümü Paris'i çıkardı.

Paris Whitney Hilton, 17 şubat 1981'de Richard Hilton ve Kathy Richards'ın dört çocuklarının ilki olarak New York'da dünyaya geldi. Anne tarafından 1970'lerin iki yıldızı Kim Richards ve Kyle Richards'ın yeğeni olan, aynı zamanda ünlü aktrisler Zsa Zsa Gabor ve Elizabeth Taylor ile akrabalık bağı bulunan Paris'in baba tarafından büyük büyük babası ise Hilton Oteller zincirinin kurucusu Conrad Hilton'dı.

Paris, liseye Kalifoniya, Rancho Mirage'da Palm Valley School'da başladı. İlk senesinden sonra New York'taki Dwight School'a devam eden Hilton, son senesinde okulu bıraktı ve GED Testi'ne (General Educational Development Test) girdi. Lise diploması almayanların aldığı bu testi geçen Hilton, kolej veya üniversite eğitimi almadı.