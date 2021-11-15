Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Herkes onun kapısını çalıyor!
Giriş Tarihi: 15.11.2021

Herkes onun kapısını çalıyor!

Herkes onun kapısını çalıyor!

Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak, teknik heyet ile oyuncu grubu arasındaki duvarları kaldıran isim olurken Alman hocanın adeta eli kolu durumunda

Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, A Milli Takım'daki yeni enerjinin kaynaklarından biri... Almanya'da Mannhaim, Sandhausen ve Hannover'i çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, Stefan Kuntz'un adeta eli ayağı olurken, takıma yaptığı dokunuşlarla da büyük katkı sağladı. İşte Koçak'ın katkıları:

Milli futbolcuların yurt içi ve yurt dışı maçlarını yerinde takip edip raporlama yapıyor.
Teknik heyet ile oyuncu grubu arasındaki bağı kurdu. Almanca'ya hakimiyeti ile Kuntz'un da takımla arasında duvar oluşmasını engelledi.
UEFA Pro Lisans sahibi olan Koçak, kamplarda oyuncuların ilk kapısını çaldığı isim olurken takımlarına döndüklerinde de iletişimi koparmıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Milyonların sağlığı tehlikede: Hamidiye suyu pislik içinde
Son dakika: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Başkan Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! Flaş detay ortaya çıktı
Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes onun kapısını çalıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA