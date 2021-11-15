Herkes onun kapısını çalıyor!

Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak, teknik heyet ile oyuncu grubu arasındaki duvarları kaldıran isim olurken Alman hocanın adeta eli kolu durumunda
Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, A Milli Takım'daki yeni enerjinin kaynaklarından biri... Almanya'da Mannhaim, Sandhausen veHannover'i çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, Stefan Kuntz'un adeta eli ayağı olurken, takıma yaptığı dokunuşlarla da büyük katkı sağladı. İşte Koçak'ın katkıları:
Milli futbolcuların yurt içi ve yurt dışı maçlarını yerinde takip edip raporlama yapıyor.
Teknik heyet ile oyuncu grubu arasındaki bağı kurdu. Almanca'yahakimiyeti ile Kuntz'unda takımla arasında duvaroluşmasını engelledi. UEFA Pro Lisans sahibi olan Koçak, kamplarda oyuncuların ilk kapısını çaldığıisim olurken takımlarına döndüklerinde de iletişimi koparmıyor.