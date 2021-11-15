EN SON GERÇEKLEŞEN KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI VE KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ülkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapılarını giderek zorlamaktadır. Kendi ülkelerini karalamak dışında bir iş bilmeyenler kafalarını kaldırıp dünyaya baksalar bu gerçeği görecekler. Son 19 yılda çok güçlü ve kapsayıcı bir altyapı kurduk.

Bu sayede ülkeler maske kavgası verirken biz rahatça ihtiyaçlarımızı karşıladık. İnsanlar temel ihtiyaç malzemelerine bile erişmekte güçlük çekerken biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Birçok ülkede sıkıntılar yaşanırken, biz hedeflerimize ulaşmayı başardık.

Sonuçta ortaya çıkan tablo, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik.

Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz.

Sanayi üretiminde kesintiye yer vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Böylece iracatımızı toparlamakla kalmadık ileri seviyeye taşıdık. İleri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşı olmaları, salgının azalmasında büyük öneme sahip.

SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİ

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

"ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"

Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Gençlerimize inşallah 2053 vizyonunu emanet etmeye Rabbim bize nasip edecektir. Bu sebeple Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımızla çalışıyoruz.