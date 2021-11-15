Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığı üzerine yapılması planlanan kanat transferi için listede ilk sırada olan Cristian Tello konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
Bordo-Mavililerin transfer için yetki verdiği menajer, ön görüşme için temas kurduğu Real Betis'ten direkt olarak, "Oyuncu satış listesinde. Gelin konuşalım" yanıtını aldı.
BETİS BONSERVİS PEŞİNDE
Verim alamadığı 30 yaşındaki kanadı sezon sonu bedelsiz bırakmak istemeyen İspanyol kulübünün devre arasında satışa sıcak baktığı belirtildi.
Bu durumu fırsat olarak gören Trabzonspor da Barcelona'nın payı dahil olmak üzere bu transferi 2 milyon Euro civarında bir rakama bitirmek istiyor.
BÜLENT TİMURLENK - AKILCI VE YARARLI BİR TRANSFER OLUR
Abdullah Avcı büyük puan farkı ile önde ama 26 haftası kalan ligde emin adımlarla yürümek için sakatlıklarla sarsılan kadro derinliğini devre arasında yeniden kazanmayı hedefliyor. Gervinho sezonu kapattı. Solda Nwakaeme problem yaşadığında alternatifi yok. Bakasetas'ta bir sıkıntı olduğunda ise Abdülkadir forvet arkası oynuyor.
Elde kanatları yedekleyecek sadece Yusuf Sarı var. Yunus Mallı'dan beklediğini alamadığı da ortada Avcı'nın. Bu yüzden iki kanatta da oynayabilen, Barcelona kökenli, kalitesi belli olan Tello transferi akılcı olur. Ama bir taraftan da sol bek problemine çare bulmak lazım. Ancak bunu ara transferde halledebilirler mi, onu göreceğiz.
KOITA KALMAK İSTİYOR
Bu arada Trabzonspor'un devre arası yabancı kontenjanında yer açmak için göndermeyi düşündüğü Fode Koita, teknik heyetle görüşerek 'Kalmak istediğini' iletti.
Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan 31 yaşındaki forvetin durumu ise ligde ilk yarının sonuna kadar göstereceği performansa bağlı olacak.
PERES TAKIMA DÖNÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe maçında sakatlanan Trabzonspor'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, 22 Kasım'daki Gaziantep FK maçıyla sahalara dönmek istiyor.
Antrenmanlarda takımdan ayrı olarak yüklemelerini yapan Peres'in, bu hafta içerisinde takıma dâhil olacağı ve fiziksel olarak eksiğinin kalmayacağı belirtildi.