Elde kanatları yedekleyecek sadece Yusuf Sarı var. Yunus Mallı'dan beklediğini alamadığı da ortada Avcı'nın. Bu yüzden iki kanatta da oynayabilen, Barcelona kökenli, kalitesi belli olan Tello transferi akılcı olur. Ama bir taraftan da sol bek problemine çare bulmak lazım. Ancak bunu ara transferde halledebilirler mi, onu göreceğiz.