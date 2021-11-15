Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Barcelona'da Xavi'nin hayali Mohamed Salah! 'Bedeli ne olursa olsun...'
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:20 Son Güncelleme: 15.11.2021 12:31

Son dakika: Barcelona'da Xavi'nin hayali Mohamed Salah! 'Bedeli ne olursa olsun...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Barcelona’da Xavi’nin hayali Mohamed Salah! ’Bedeli ne olursa olsun...’

Son dakika...İspanyol devi Barcelona'nın başına geçen efsane isim Xavi, takımını kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dani Alves'in dönüşü sonrası Barça'nın eski yıldızlarının bir bir geri döneceği konuşulurken, bu isimlerden birinin de Alcantara olacağı ifade ediliyor. Ancak genç İspanyol hocanın asıl hedefinin ise dünya yıldızı Mohamed Salah olduğu iddia ediliyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın bu transfer bitirmesi mucize olarak görülse de Xavi'nin tüm şartların zorlanmasını istediği belirtiliyor.

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Barcelona'da yaşanan başarısız dönemin ardından Koeman'nın görevine son verildi ve takımın başına eski efsane yıldız Xavi getirildi. Genç İspanyol hoca ile yeniden yapılanan, altyapıdan yetişen futbolculara daha fazla şans vermeyi planlayan İspanyol devi, dünya yıldızlarını da radarına aldı. Xavi sonrası eski yıldızlar da dönmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Dani Alves 1 yıllık sözleşme imzalarken, sıradaki futbolcunun Alcantara olacağı belirtiliyor. Ancak Xavi'nin hayallerini süsleyen yıldız Mohamed Salah. İşte detaylar...

İspanyol devi Barcelona, yaşanan ekonomik krizin etkileriyle eski günlerinden çok uzak bir görüntü içinde.

Messi ve Griezzman gibi dünya yıldızlarının ayrılığı sonrası sportif başarı olarak da krize giren Barça'da Koeman dönemi sona ermişti.

Hollandalı hocanın ardından göreve gelen Xavi, kulübü yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. İlk transferi ise eski yıldızlardan Dani Alves oldu.

XAVİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ MOHAMED SALAH!

Ancak İspanyol basını, flaş bir iddia ortaya attı. Xavi'nin asıl hedefi Mohamed Salah.

2021 yılında Liverpool ile kontratı bitecek olan Salah için Avrupa'nın devleri yarışıyor.

Real Madrid, PSG ve Manchester City'nin Salah'ı istediği biliniyor. Bu ekipler arasına Barça da katıldı.

İngiliz devinde astronomik bir maaş beklentisi olan Mısırlı golcü, henüz kontratını uzatmadı.

Xavi'nin, 'Bedeli her ne olursa olsun alınmalı' dediği Salah için sezon sonunda teklif yapılacak.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barça'nın, kadrosunda bazı yıldızları elden çıkararak maaş yükünden kurtulacağı ifade ediliyor.

Ancak İspanyol basınından El Nacional'e göre bu transfer neredeyse imkansız.

STERLİNG İÇİN DEVREDELER!

Barcelona'da Dani Alves sonrası Liverpool'da forma şansı bulamayan Alcantara'nın da geri dönebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Xavi'nin bir başka hedefinin de Sterling olduğu iddia edildi.

Manchester City'de gözden düşen İngiliz yıldız için ocak ayında kiralama formülü masada.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim elendi, kim veda etti?
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler?
Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Barcelona'da Xavi'nin hayali Mohamed Salah! 'Bedeli ne olursa olsun...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA