Son dakika: Barcelona’da Xavi’nin hayali Mohamed Salah! ’Bedeli ne olursa olsun...’

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Barcelona'da yaşanan başarısız dönemin ardından Koeman'nın görevine son verildi ve takımın başına eski efsane yıldız Xavi getirildi. Genç İspanyol hoca ile yeniden yapılanan, altyapıdan yetişen futbolculara daha fazla şans vermeyi planlayan İspanyol devi, dünya yıldızlarını da radarına aldı. Xavi sonrası eski yıldızlar da dönmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Dani Alves 1 yıllık sözleşme imzalarken, sıradaki futbolcunun Alcantara olacağı belirtiliyor. Ancak Xavi'nin hayallerini süsleyen yıldız Mohamed Salah. İşte detaylar...
İspanyol devi Barcelona, yaşanan ekonomik krizin etkileriyle eski günlerinden çok uzak bir görüntü içinde.
Hollandalı hocanın ardından göreve gelen Xavi, kulübü yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. İlk transferi ise eski yıldızlardan Dani Alves oldu.
XAVİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ MOHAMED SALAH!
Ancak İspanyol basını, flaş bir iddia ortaya attı. Xavi'nin asıl hedefi Mohamed Salah.
Real Madrid, PSG ve Manchester City'nin Salah'ı istediği biliniyor. Bu ekipler arasına Barça da katıldı.
İngiliz devinde astronomik bir maaş beklentisi olan Mısırlı golcü, henüz kontratını uzatmadı.
Xavi'nin, 'Bedeli her ne olursa olsun alınmalı' dediği Salah için sezon sonunda teklif yapılacak.
Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barça'nın, kadrosunda bazı yıldızları elden çıkararak maaş yükünden kurtulacağı ifade ediliyor.
Ancak İspanyol basınından El Nacional'e göre bu transfer neredeyse imkansız.
STERLİNG İÇİN DEVREDELER!
Barcelona'da Dani Alves sonrası Liverpool'da forma şansı bulamayan Alcantara'nın da geri dönebileceği belirtiliyor.
Manchester City'de gözden düşen İngiliz yıldız için ocak ayında kiralama formülü masada.