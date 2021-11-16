3. doz aşı kimlere yapılıyor, hatırlatma dozu ne zaman yapılacak? BioNTech 3. doz aşı zorunlu mu? Aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüsle mücadele kapsamında çift doz aşılanan vatandaş sayısı 50 milyona yaklaşırken 18 yaş üstüne üçüncü doz aşı hakkı yani hatırlatma dozu hakkı tanımlandı. Aşı hakkı gelen vatandaşlar BioNTech 3. Doz aşı randevusu nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtını ararken sıra bekleyen vatandaşlar da 3. doz aşı kimlere yapılıyor, ne zaman yapılacak diye araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili son açıklamaları ışığında BioNTech 3. Doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak gibi soruların yanıtı haberimizde. İşte 3. Doz aşı randevusu alma ekranı için MHRS ve e-Devlet linki!

HATIRLATMA DOZU 3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hatırlatma dozu olarak da adlandırılan 3. Doz aşı uygulaması geçtiğimiz hafta başladı. Bu noktada 18 yaş üstü vatandaşlara tanımlanan 3. Doz aşı hakkı öncelikli gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşlara tanımlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ışığında aşıların yapılacağı sıralama şu şekilde;