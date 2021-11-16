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Giriş Tarihi: 17.11.2021 01:11 Son Güncelleme: 17.11.2021 01:14

Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri play off kura çekimi saat kaçta?

Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri play off kura çekimi saat kaçta?

Türkiye- Karadağ maçının sona ermesinin akabinde Dünya Kupası play off kura çekimi tarihi merak konusu oldu. FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlıyacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek. Kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyenler ise Dünya Kupası play off kura çekimine zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünyadan 32 takım, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek. İşte Dünya Kupası Elemeleri play off kura çekimi tarih ve saat bilgileri…

Dünya Kupası play off kura çekimi için milyonların geri sayımı başladı. A Milli Takımımızın da yer aldığı playofflardaki 12 takım belli oldu. Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. FIFA 2022 Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nin son maçına çıkan A Milli Takım, kader maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası için play-off biletini kapmış oldu. Peki Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri play off kura çekimi saat kaçta?

DÜNYA KUPASI PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek. Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

IFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlanacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek. 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı finaller

24-25 Mart

Final

28-29 Mart

Mart 2022'nin sonunda, 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa play-off'ları tamamlanmış olacak. Yarı final eşleşmeleri 24-25 Mart; final müsabakaları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.

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Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri play off kura çekimi saat kaçta?
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