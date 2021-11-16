Manchester United’da büyük değişim kapıda! Ronaldo-Zidane ikilisi...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Sezon başında Varane ve Ronaldo gibi süper yıldızlarla kadrosunu güçlendire, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Manchester United, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kırmızı Şeytanlar'da Ole Gunnar Solksjaer ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. İngiliz basını, Norveçli teknik adamın yerine ise Zidane'ın geleceğini ifade ediyor.
Bu iddiaları bir adım daha ileriye taşıyan The Mirror ise, Zidane'ın Manchester United'ı nasıl değiştireceğini kaleme aldı. Varane, Sancho ve Ronaldo'nun yanı sıra orta saha bölgesinin Zidane'ın dokunuşu ile değişeceği belirtildi.
SAVUNMA VARANE'A EMANET!
Zidane'ın en güvendiği isimlerin başında Real Madrid'den eski öğrencisi Varane geliyor. Fransız hoca, Solksjaer'in oynattığı; 4-2-3-1 veya 3-5-2 taktiklerinin aksine sahaya 4-3-3 ile çıkacak.
Real Madrid ile başarıdan başarıya koştuğu anlayışı Manchester United'a getirmeyi hedefleyen Zidane, savunmayı Varane'a emanet edecek.
Zidane'ın dikkat çektiği bir başka nokta ise orta saha bölgesi. İspanyol devinde; Luka Modric, Toni Kroos ve Casemiro üçlüsüyle başarılı olan deneyimli hoca, Premier Lig ekibinde de benzer kurgu ile sahadaki yerini alacak.
49 yaşındaki teknik adam ilk etapta; Fred, Scott McTominay ve Paul Pogba gibi yıldızları kullanacak. Ancak devre arası ve yaz transfer döneminde yıldız isimlerle bu bölgenin takviye edilmesini isteyecek.
Sezon başında alınan ancak hayak kırıklığı yaşatan Jadon Sancho'yu da kazanmayı planlayan Zidane, genç yıldıza şans verecek ve 11'e monte edecek.
RONALDO EN BÜYÜK KOZU OLACAK
Beklendiği gibi Zidane'ın en büyük kozu ise Ronaldo olacak. Real Madrid'de 3 Devler Ligi şampiyonluğu yaşayan ikili, Manchester'ı da sırtlamak için yoğun mesai harcayacak.
İleri üçlüden biri Ronaldo olacak. Portekizli yıldız takımın lider oyuncusu olarak boy gösterecek.
Real Madrid döneminde Ronaldo-Benzema-Bale veya Asensio şeklinde bir üçlü kuran Zidane, şimdi de Ada'da benzer bir üçlü yakalamayı hedefliyor.