Manchester United’da büyük değişim kapıda! Ronaldo-Zidane ikilisi...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Sezon başında Varane ve Ronaldo gibi süper yıldızlarla kadrosunu güçlendire, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Manchester United, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kırmızı Şeytanlar'da Ole Gunnar Solksjaer ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. İngiliz basını, Norveçli teknik adamın yerine ise Zidane'ın geleceğini ifade ediyor.