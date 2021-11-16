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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Planımızı rakibe değil kendimize göre yaptık

Planımızı rakibe değil kendimize göre yaptık

Henüz hiçbir şey başarmadıklarını söyleyen Kuntz, Karadağ maçıyla ilgili, “Biz kendi kalitemize odaklanırız. Kim hazırsa ona göre bir maç planı çıkartır ve galip gelmeye çalışırız” ifadelerini kullandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mental olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Alman çalıştırıcı, Cebelitarık'a 6 gol atan oyuncularını da tebrik ederken sözlerini şöyle sürdürdü: "Duran toplar üzerinde çalışıyoruz. Takım farklı şekillerde gol ve asist üretiyor, farklı pozisyon girişimleri bizi memnun ediyor. Biz kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız. İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu... Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız."

BERAT İLK 11'DE

A MİLLİ Takım'da Karadağ karşısında tek değişikliğin Berat Özdemir-Barış Alper Yılmaz ikilisi arasında olması bekleniyor. Teknik direktör Stefan Kuntz'un, Hakan Çalhanoğlu'nu hücuma daha yakın oynatıp, savunmanın önünde ise Berat Özdemir'e forma vereceği öğrenildi. Ay-Yıldızlılar'da tek soru işaretli ise Abdülkadir Ömür. Sakatlığı bulunan Trabzonsporlu futbolcu dünkü antrenmanda takımla çalışsa da oynayıp oynamayacağına bugün karar verilecek.

DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEYENLER

Katar (Ev sahibi)
Almanya
Danimarka
Fransa
Sırbistan
İspanya
Hırvatistan
İsviçre
İngiltere
Belçika

PLAY-OFF OYNAYACAKLAR

Portekiz
İsveç
K.Makedonya
İtalya
İskoçya
Polonya
Rusya

BİZE ÇALIŞ NORVEÇ!

Cebelitarık maçına kadar 2. sıra için rakibimiz olan Norveç, artık Türkiye'nin de desteği ile sahada. Norveç, Hollanda'yı yener, Milli Takımımız da Karadağ'ı devirirse (averaj olarak üstünsek) direkt kupaya gideceğiz. TSİ 22.45'te başlayacak mücadele S Sport'ta...

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