Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Giriş Tarihi: 16.11.2021 06:59 Son Güncelleme: 16.11.2021 07:03

Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu’nda flaş gelişme

Son dakika haberi... Galatasaray’da yeni sözleşme için 3.8 milyon Euro’luk ücretini 2 milyon Euro’ya indirmeye hazır olan Sofiane Feghouli ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Sarı-Kırmızılılar'da Lyon ve Wolfsburg'un transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında...

Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı. Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDI: 'BANA SAKIN KULÜP ARAMA'
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi.

32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon Euro olan ücretini 2 milyon Euro'ya indirmeye hazır. Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek.

Terim, son dönemde genç oyunculara saha içinde liderlik eden, asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye 'kalsın' derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.

5 SEZONDA 4 KUPA KALDIRDI
Cezayir Milli Takımı'nda son 9 maçta 7 gol-3 asiste imzasını koyan 'Soso' lakaplı Sofiane Feghouli, 5. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA İŞLEM TAMAM

Bu arada Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmesini uzatan Galatasaray, iç transferde bir ismi daha bitiriyor...

Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Kerem Aktürkoğlu ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı.

Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübün teklifini kabul etti.

Başarılı oyuncu, Milli Takım dönüşünde G.Saray ile 2026 yılına kadar olan sözleşmeye imza atacak ve 900 bin TL olan maaşına, ciddi oranda zam yapılacak.

DERBİYE HÜCUM VAR: 100 BİN BİLET TALEBİ

Öte yandan Galatasaray'ın pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri dün satışa sunuldu. Kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelik verilirken, genel satışa ise bugün başlanacak.

Sarı-kırmızılı taraftarların, 2 yıl aradan sonra ilk kez tam kapasite ile oynanacak olan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiği ve bilet talebinin 100 bini bulduğu kaydedildi.

52 bin 280 kapasiteli Nef Stadı'nın tamamen dolacağı dev mücadelede tribünde özel koreografiler de gerçekleştirilecek.

DERBİDE FAVORİ GALATASARAY
Diğer Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu.

Ev sahibi olan Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyetine 2.02 verilirken beraberliğe 3.15 oran belirlendi. Fenerbahçe galibiyetinin oranı ise 2.95.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri: 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı! Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA