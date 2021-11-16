Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında...
Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı. Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.
MENAJERİNE TALİMAT VERDI: 'BANA SAKIN KULÜP ARAMA'
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi.
32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon Euro olan ücretini 2 milyon Euro'ya indirmeye hazır. Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek.
Terim, son dönemde genç oyunculara saha içinde liderlik eden, asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye 'kalsın' derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.
5 SEZONDA 4 KUPA KALDIRDI
Cezayir Milli Takımı'nda son 9 maçta 7 gol-3 asiste imzasını koyan 'Soso' lakaplı Sofiane Feghouli, 5. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA İŞLEM TAMAM
Bu arada Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmesini uzatan Galatasaray, iç transferde bir ismi daha bitiriyor...
Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Kerem Aktürkoğlu ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı.
Başarılı oyuncu, Milli Takım dönüşünde G.Saray ile 2026 yılına kadar olan sözleşmeye imza atacak ve 900 bin TL olan maaşına, ciddi oranda zam yapılacak.
DERBİYE HÜCUM VAR: 100 BİN BİLET TALEBİ
Öte yandan Galatasaray'ın pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri dün satışa sunuldu. Kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelik verilirken, genel satışa ise bugün başlanacak.
Sarı-kırmızılı taraftarların, 2 yıl aradan sonra ilk kez tam kapasite ile oynanacak olan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiği ve bilet talebinin 100 bini bulduğu kaydedildi.
52 bin 280 kapasiteli Nef Stadı'nın tamamen dolacağı dev mücadelede tribünde özel koreografiler de gerçekleştirilecek.
DERBİDE FAVORİ GALATASARAY
Diğer Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu.
Ev sahibi olan Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyetine 2.02 verilirken beraberliğe 3.15 oran belirlendi. Fenerbahçe galibiyetinin oranı ise 2.95.