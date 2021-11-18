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Giriş Tarihi: 18.11.2021 23:15 Son Güncelleme: 18.11.2021 23:15

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 yeni asgari ücret brüt - net belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 yeni asgari ücret brüt - net belli oldu mu?

Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde yeni asgari ücret tutarı milyonlarca çalışan tarafından merak edilerek 2022 yılı yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, belli oldu mu? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, belli oldu mu? sorusu cevapları ve tüm bilgiler.

"Asgari ücret ne kadar?" sorusu 2022 yılına girmeye az bir zaman kala merak konusu olmaya devam ederek çok sayıda çalışan tarafından "yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, belli oldu mu?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtları ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 3500-4000 ARASINDA

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplantıların Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

15 kişilik komisyon her yıl aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyon geçen yıl ilki 4 Aralık olmak üzere 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda farklı açıklamalar yapılsa da ağır basan zam oranları % 20 ve % 30 arasında değişiyor. Uzmanlar yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 18-20 bandında olacağı öngörülürse Asgari Ücrete yapılacak olan zam oranının en az % 25 olması beklenirken bakanlardan konuya dair yapılan açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği ve iyi bir artış yaşanacağı ifadeleri göze alındığında bu rakamın % 30 bile olabileceği konuşuluyor.

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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 yeni asgari ücret brüt - net belli oldu mu?
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