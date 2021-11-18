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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:39

Kasım enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayıyla beraber milyonlarca kişi enflasyon oranı için bekleyişe geçti. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan oranların akabinde memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da belli olmuş oluyor. Zamların belirlenmesi için ise yalnızca iki aylık veri kaldı. Bu noktada ise vatandaşlar “Kasım ayı Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?” soruların şimdiden yanıt aramaya başladı. Peki, TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ile ilgili son gelişmeler ay sonunun yaklaşnasıyla beraber gündeme taşındı. Kasım ayı enflasyon oranlarına ilişkin veriler TÜİK tarafından açıklanırken öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Böylece memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Dolayısıyla yılın ikinci yarısındaki oranlar milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım enflasyon beklentisi nasıl? İşte detaylar...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklama 10:00'da yapılacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında aylık yüzde 2.39 artışla yıllık yüzde 19.89'a yükselen enflasyon verileri sonrası Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.

Öne çıkan bazı açıklamalar şöyle:

• Yıllık enflasyon gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydederken, bu artışa en belirgin katkı enerji ve tütün ürünlerinden geldi.

• Ekim ayında petrol, propan, bütan, kömür gibi enerji fiyatları dolar bazında kayda değer bir oranda yükselirken, Türk Lirası'ndaki görünüm ile birlikte yurt içi enerji kalemlerinde yüksek fiyat artışları kaydedildi.

• Tütün ürünlerindeki fiyat artışının tüketici enflasyonuna etkisi 0.3 puan civarında oldu.

• Lokanta ve otel grubu fiyatlarındaki yükseliş eğilimi hizmet yıllık enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etti.

• Gıda yıllık enflasyonundaki gerilemede ise taze meyve fiyatlarındaki düzeltme hareketinin etkisi hissedildi.

• Emtia fiyatları ekim ayında enerji, metal ve tarımsal ürünler öncülüğünde olumsuz bir seyir izlemiş ve dış fiyat baskıları belirginleşti.

• Artan tedarik sıkıntıları ile birlikte üretici fiyatları enerji ve ara malı sektöründe belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde yükseldi.

• B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları sınırlı bir oranda gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde ekim ayında da yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korundu. (REUTERS)

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Kasım enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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